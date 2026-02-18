Η Όπρα Γουίνφρεϊ, στα 72 της, μένει σε σανίδα πάνω από ένα λεπτό - Να, το κίνητρο που ψάχναμε

Η Όπρα Γουίνφρεϊ στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα ενδυνάμωσης σε όλες τις γυναίκες εκεί έξω, που έχουν κλείσει τα 50. Τίποτα δεν τελειώνει εκεί.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Στα 72 της χρόνια, η επιτυχημένη παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της μερικές στιγμές από την προπόνησή της, αποκαλύπτοντας το επίτευγμά της: κατάφερε να κρατήσει σανίδα για περισσότερο από ένα λεπτό, προσθέτοντας μάλιστα και βάρη. Και αυτό, ενώ πριν από μερικούς μήνες η πρώτη της προσπάθεια είχε διαρκέσει μόλις 10 δευτερόλεπτα.

Η παρουσιάστρια θέλησε να μιλήσει με αποδείξεις, δείχνοντας τη διαδρομή και όχι μόνο το αποτέλεσμα. Δημοσίευσε ένα βίντεο από την πρώτη φορά που δοκίμασε να κάνει σανίδα τον Αύγουστο του 2024 και, όπως θα δεις, δυσκολευόταν. Σήμερα όμως, όχι μόνο αντέχει πάνω από 60 δευτερόλεπτα, αλλά συνδυάζει τη σανίδα με άρση βαρών, αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια και η σωστή ενδυνάμωση μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα - όποια κι αν είναι η ηλικία σου. Αρκεί, να έχεις θέληση.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ εξηγεί γιατί η ενδυνάμωση είναι κρίσιμη για τις γυναίκες μετά τα 50

Σε βίντεο που ανέβασε στα social media, η Όπρα Γουίνφρεϊ μίλησε ανοιχτά για ένα θέμα, που πολλές γυναίκες παραμελούν: τη σημασία της μυϊκής ενδυνάμωσης και της ευλυγισίας όσο μεγαλώνουμε. Όπως τόνισε, ειδικά για τις γυναίκες, η ενδυνάμωση είναι καθοριστική για την υγεία των οστών, τη σταθερότητα του σώματος και τη συνολική ποιότητα ζωής.

«Καθώς μεγαλώνουμε - και θέλουμε να μεγαλώνουμε καλά - ένα από τα πράγματα που έχω μάθει είναι ότι η ευλυγισία και η δύναμη είναι τα πιο σημαντικά, ιδιαίτερα για εμάς τις γυναίκες και για τα οστά μας. Γι’ αυτό και ξεκίνησα προπόνηση ενδυνάμωσης», αναφέρει η Όπρα Γουίνφρεϊ.

Η προπόνηση με βάρη δεν είναι πια «αντρική υπόθεση». Αντίθετα, αποτελεί βασικό πυλώνα για την πρόληψη της οστεοπόρωσης, τη βελτίωση του μεταβολισμού και τη διατήρηση της λειτουργικότητας του σώματος μετά την εμμηνόπαυση. Η ίδια έθεσε ως προσωπικό στόχο να καταφέρει να μείνει σε σανίδα κάνοντας, παράλληλα, βάρη - και το πέτυχε. «Οι σανίδες είναι η πιο απαιτητική άσκηση για μένα. Η πρώτη μου το 2024 κράτησε 10 δευτερόλεπτα. Τώρα μπορώ να τις κάνω για πάνω από ένα λεπτό, με βάρη, και με όση δημιουργικότητα κι αν μου βάζει ο προπονητής», ακούγεται να λέει η παρουσιάστρια.

Η Όπρα Γουίνφρεϊ ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που μιλούν ανοιχτά για το θέμα του βάρους και της παχυσαρκίας. Μάλιστα, συνυπέγραψε το βιβλίο «Enough: Your Health, Your Weight and What It's Like to Be Free». Σε συνέντευξή της ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αν η παχυσαρκία υπάρχει στο γενετικό σου υπόβαθρο, θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν είναι δικό σου λάθος». Και συνέχισε: «Οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να κατηγορούν τους άλλους. Μην λέτε “γιατί δεν γυμνάζεσαι περισσότερο και δεν τρως λιγότερο;”. Αυτή δεν είναι η απάντηση. Αυτό είναι το μάθημα που πήρα: σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου».