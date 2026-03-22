Beauté την Κυριακή: Πώς να κάνεις μασάζ προσώπου με gua sha

Το απολαυστικό ritual που θα αφήσει την επιδερμίδα σου πιο σφριγηλή και ανορθωμένη

Σε μια εποχή όπου η ομορφιά συνδέεται όλο και περισσότερο με την ευεξία, το μασάζ προσώπου με gua sha έχει εξελιχθεί από viral beauty trend σε καθημερινό ritual αυτοφροντίδας. Δεν είναι απλώς άλλη μια τεχνική lifting, είναι μια ευκαιρία να χαλαρώσεις μέσα στη μέρα, να φροντίσεις τον εαυτό σου και -bonus- να μειώσεις το οίδημα και να σμιλεύσεις το πρόσωπό σου.

Τι είναι το gua sha;

Το gua sha είναι μια παραδοσιακή τεχνική μασάζ που προέρχεται από την κινεζική ιατρική και χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και τη χαλάρωση των μυών. Πραγματοποιείται με ένα ειδικό εργαλείο, συνήθως από πέτρα όπως νεφρίτη ή ροζ χαλαζία, το οποίο γλιστρά απαλά πάνω στο δέρμα με ανοδικές κινήσεις. Κατά κύριο λόγο, εφαρμόζεται για να μειώσει το πρήξιμο, να τονώσει την επιδερμίδα, να βοηθήσει στη λεμφική αποσυμφόρηση και να χαρίσει μια πιο ξεκούραστη και φωτεινή όψη.

Πώς να κάνεις μασάζ προσώπου με gua sha

Ξεκίνησε με καθαρό πρόσωπο και εφάρμοσε ένα ενυδατικό έλαιο ή ένα πλούσιο σέρουμ, έτσι ώστε το gua sha να μπορεί να γλιστρά εύκολα πάνω στο δέρμα και να μην προκαλεί ερεθισμό. Κράτησέ το σχεδόν επίπεδο (περίπου 15 μοίρες) και κάνε απαλές, σταθερές κινήσεις προς τα έξω και προς τα πάνω για να βοηθήσεις με τη λεμφική αποστράγγιση. Η συμβουλή μας; Δούλεψε το πρόσωπο σε τμήματα: από το πηγούνι προς τα αφτιά, από τα μάγουλα προς τους κροτάφους και από τα φρύδια προς τη γραμμή των μαλλιών. Επανάλαβε κάθε κίνηση 5–10 φορές χωρίς έντονη πίεση κι έπειτα ολοκληρώσε την skincare ρουτίνα σου εφαρμόζοντας την αγαπημένη σου κρέμα.