Δοκιμάσαμε πολλές και ξεχωρίσαμε αυτές τις επτά

Ψάχνεις τη μάσκαρα που θα κάνει τα μάτια σου να «μιλούν» από μόνα τους; Αυτή που δεν βάφει απλώς βλεφαρίδες, αλλά τις απογειώνει σε μήκος, όγκο και drama χωρίς να τις βαραίνει ή να δημιουργεί spider lash effect; Σε έναν κόσμο όπου κάθε brand υπόσχεται το επόμενο beauty «θαύμα», οι μάσκαρα που πραγματικά ξεχωρίζουν είναι αυτές που μεταμορφώνουν το βλέμμα με ένα πέρασμα. Υπόσχονται όγκο που θυμίζει ψεύτικες βλεφαρίδες, μήκος που ανοίγει το βλέμμα και έχουν φόρμουλες που δεν βαραίνουν ούτε δημιουργούν κόμπους μέσα στη μέρα. Με έξυπνα βουρτσάκια και συνθέσεις που αγκαλιάζουν κάθε τρίχα ξεχωριστά, το αποτέλεσμα γίνεται πιο εντυπωσιακό αλλά παραμένει effortless.

Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη μάσκαρα για όγκο και μήκος; Εμείς δοκιμάσαμε πολλές και παρακάτω σου παρουσιάζουμε τις καλύτερες επιλογές, εκείνες που καταφέρνουν να χαρίζουν περισσότερο όγκο, περισσότερο μήκος και πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση και -γιατί όχι;- σαγήνη:

Η καλύτερη μάσκαρα για όγκο και μήκος: 5 top επιλογές

B Structural Volumizing + Lengthening Mascara, Haus Labs by Lady Gaga

Εμπλουτισμένη με βιοτεχνολογία, αυτή η μάσκαρα χαρίζει θρέψη και μήκος, ενώ προσφέρει 5 φορές περισσότερο όγκο χωρίς να σχηματίζει κόμπους ή να θρυμματίζεται.

Lash Sensational Sky High Mascara, Maybelline New York

Η viral μάσκαρα Lash Sensational Sky High επιμηκύνει έντονα τις βλεφαρίδες και τους προσδίδει ανεπανάληπτο όγκο από κάθε γωνία με λίγες απλές κινήσεις.

Lash Paradise Mascara, L'Oréal Paris

Η μάσκαρα L’Oréal Paris Lash Paradise διαχωρίζει τέλεια τις βλεφαρίδες και τις αναδεικνύει, χαρίζοντάς τους πλούσιο όγκο αλλά και εντυπωσιακό μήκος.

Better Than Sex Mascara Mascara, Too Faced

Αυτή η βραβευμένη φόρμουλα σε συνδυασμό με το βουρτσάκι σε σχήμα κλεψύδρας δημιουργεί απίστευτου μήκους έντονες, γυριστές και πολυδιάστατες βλεφαρίδες.

MACStack Mascara Superstack Micro Brush, MAC Cosmetics

Η μάσκαρα MAC Cosmetics M·A·CStack Mascara Superstack Micro Brush, χάρη στο βουρτσάκι ακριβείας αναδεικνύει ακόμα και τις πιο μικρές βλεφαρίδες, τις μακραίνει και τους προσδίδει εντυπωσιακό όγκο.