Κοστίζουν λιγότερο από 15€

Η μάσκαρα είναι ίσως το πιο μαγικό προϊόν του νεσεσέρ, αφού με μία μόνο κίνηση μπορεί να τονίσει τα χαρακτηριστικά και να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο μίνιμαλ μακιγιάζ. Και το καλύτερο; Μερικές φορές η καλύτερη μάσκαρα κρύβεται στα πιο προσιτά ράφια, αποδεικνύοντας ότι δεν χρειάζεται να επενδύσεις μια μικρή περιουσία για να αποκτήσεις βλέμμα που μαγνητίζει

Δοκιμάσαμε πολλές, τις φορέσαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, τις περάσαμε από meetings σε dinners και από φυσικό φως σε τεχνητό -και κρατήσαμε μόνο εκείνες που αξίζουν πραγματικά. Ιδού λοιπόν οι καλύτερες οικονομικές μάσκαρα που προσφέρουν μήκος, όγκο και καμπύλη χωρίς συμβιβασμούς:

Ποια είναι η καλύτερη μάσκαρα; 5 must-try οικονομικές επιλογές

Lash Princess Sculpted Volume Mascara, Essence Cosmetics-Απόκτησέ την εδώ

Αυτή η TikTok viral μάσκαρα χαρίζει πλόυσιο όγκο στις βλεφαρίδες, κάνοντας το βλέμμα να δείχνει πιο έντονο και καθηλωτικό με ένα μόνο πέρασμα.

Glam & Doll Volume Mascara Waterproof, Catrice-Απόκτησέ την εδώ

Η αδιάβροχη Catrice Glam & Doll Volume Mascara εξασφαλίζει απίστευτα εντυπωσιακές βλεφαρίδες που παραμένουν τέλειες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ειδικό βουρτσάκι από ελαστομερές καλύπτει με ακρίβεια τις βλεφαρίδες με μαύρο χρώμα, τις μακραίνει και τους προσδίδει εκπληκτικό όγκο.

Vortex Mascara, Mon Rêve-Απόκτησέ την εδώ

Το ειδικά σχεδιασμένο βουρτσάκι σιλικόνης της Vortex Mascara προσφέρει επιπλέον όγκο, άμεσο διαχωρισμό και ανόρθωση σε κάθε βλεφαρίδα ξεχωριστά, από την ρίζα έως την άκρη, χαρίζοντας ανάλαφρη αίσθηση στα μάτια.

Size Up Mascara, Sephora Collection-Απόκτησέ την εδώ

Το βουρτσάκι σε σχήμα κλεψύδρας της Size Up Mascara έχει κοντές ίνες στο κέντρο για να γεμίζουν τις βλεφαρίδες και να τους δίνουν έντονο μαύρο όγκο, και μακριές ίνες στα άκρα για να τις ξεδιπλώνουν.

Extra Sculpt Volume Mascara, KIKO Milano-Απόκτησέ την εδώ

Τα τετράγωνα άκρα του applicator σε σχήμα κλεψύδρας αγκαλιάζουν ακόμη και τις πιο μικρές βλεφαρίδες στις γωνίες των ματιών. Η καινοτόμος φόρμουλα σε συνδυασμό με το βουρτσάκι εξασφαλίζουν εξαιρετικά καμπυλωτές, με πλούσιο όγκο βλεφαρίδες και πανοραμικό αποτέλεσμα.