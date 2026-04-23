Δεκάξι: Η παράσταση της ομάδας Lorem Ipsum στο θέατρο 104

Η θεατρική ομάδα LOREM IPSUM παρουσιάζει για 10 μόνο παραστάσεις τη μαύρη κωμωδία «δεκάξι», από τις 27 Απριλίου, κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21:00, στο θέατρο 104:

Ήταν το μακρινό 2020 που η ομάδα Lorem Ipsum αποφάσισε να ανεβάσει ξανά την παράσταση “Ο τόρνος”. Τρεις παραστάσεις αργότερα τα θέατρα έβαλαν λουκέτο λόγω μιας παγκόσμιας πανδημίας.Μετά από 6 χρόνια αναμονής, εν μέσω βομβαρδισμών -από πυρηνικές δυνάμεις- λίγα χιλιόμετρα μακριά από την χώρα μας και με το πετρέλαιο και την ακρίβεια να χτυπάει κόκκινο αποφασίσαμε ότι επιτέλους ήρθε η ώρα να επενδύσουμε σε χρόνο και χρήμα και να επιστρέψουμε με μια νέα παράσταση! Τι μπορεί να πάει στραβά αυτή τη φορά;

Το «δεκάξι» είναι μια μαύρη κωμωδία που εκτυλίσσεται σε μια ιδιαίτερη ιστορική περίοδο της Ελλάδας. Τόσο ιδιαίτερη που μοιάζει διαχρονική.

Μέσα από καθημερινές ασήμαντες συζητήσεις ξετυλίγεται σταδιακά ένα κλίμα φόβου, καχυποψίας και κοινωνικής ασφυξίας. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να «τα κάνει όλα σωστά» παλεύει με την ανάγκη του για τάξη, ασφάλεια και κανονικότητα, παραδομένος στους φόβους, την ώρα που ο κόσμος γύρω του ανατρέπεται βίαια. Είναι ένα έργο για την οικογένεια σε καιρούς κοινωνικής κρίσης, για τον φόβο που φωλιάζει στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας και για την αγωνιώδη ανάγκη του ανθρώπου να κρατηθεί από κάτι σταθερό - έστω για «μια μέρα ακόμα».

Ο Γιάννης Κεντρωτάς (Ο τόρνος, Γιοσίρου Γιαμαγκούσι, Αλάσκα, Πιγκάλ, Η Λεμονιά) επιστρέφει σκηνοθετικά με την ομάδα του LOREM IPSUM με ένα σύγχρονο κείμενο, ανατρεπτικό και ευφάνταστο στο black box του θεάτρου 104.

Πληροφορίες παράστασης

ΘΕΑΤΡΟ 104 - Black Box

Ευμολπιδών 41, Αθήνα 118 54

(χάρτης)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

από 27 Απριλίου 2026

Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

Διάρκεια 60' (χωρίς διάλειμμα)



ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

15€ Κανονικό

12€ Εarly bird/ανέργων/φοιτητικά/ατέλειες

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: Ticket Services





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο/Σκηνοθεσία: Γιάννης Κεντρωτάς

Παίζουν: Αντώνης Αντωνίου, Φίλιππος Λούβαρης, Χριστίνα Σαμπανίκου

Παραγωγή: Life After Death Theatre Company

Επικοινωνία: Κατερίνα Αποστολοπούλου

Φωτογραφίες/Video Teaser: ομάδα LOREM IPSUM