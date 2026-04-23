6 κινέζικα ζώδια προσελκύουν τύχη και ευημερία το επόμενο δεκαήμερο - Μάθε, αν είσαι

Η τύχη έρχεται όταν κλείνουν κύκλοι: Ποια ζώδια ευνοούνται και τι πρέπει να αφήσουν πίσω τους.

Το επόμενο δεκαήμερο φέρνει μια ιδιαίτερη ενεργειακή μετατόπιση για ορισμένα κινέζικα ζώδια, δίνοντας έμφαση στο τέλος καταστάσεων που δεν εξυπηρετούν πλέον. Αν και το «κλείσιμο» μπορεί να μοιάζει δύσκολο, στην πραγματικότητα λειτουργεί ως καταλύτης για νέες ευκαιρίες. Η αποδέσμευση από ό,τι κουράζει ή μπλοκάρει την εξέλιξη γίνεται το κλειδί που ανοίγει τον δρόμο για τύχη, ευημερία και πιο ουσιαστική πρόοδο.

Για έξι ζώδια του κινεζικού κύκλου, το επόμενο διάστημα σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή στάσης. Η ευημερία δεν έρχεται μέσα από επιμονή σε καταστάσεις που δεν οδηγούν πουθενά, αλλά μέσα από την απόφαση να σταματήσουν να επενδύουν ενέργεια εκεί που δεν υπάρχει ανταπόκριση.

Τα ζώδια του κινεζικού ωροσκόπου που ευνοούνται το επόμενο διάστημα

Κουνέλι

Αυτό το ζώδιο κάνει ένα σημαντικό βήμα πίσω σε μια επικοινωνία ή σχέση που μέχρι τώρα διατηρούσε από συνήθεια. Μόλις αποσύρει την ενέργειά του, οι ισορροπίες αλλάζουν: είτε η άλλη πλευρά ανταποκρίνεται πιο ουσιαστικά είτε η κατάσταση ξεκαθαρίζει. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργείται χώρος για κάτι πιο ήρεμο και συμβατό με τις πραγματικές του ανάγκες.

Άλογο

Το Άλογο αποφασίζει οριστικά να απομακρυνθεί από κάτι που το καθυστερούσε. Αυτή η ξεκάθαρη στάση φέρνει άμεσα νέες προοπτικές, πιο εύκολες και χωρίς εμπόδια. Η πρόοδος γίνεται αισθητή σχεδόν αμέσως, επιβεβαιώνοντας ότι η αποδέσμευση ήταν η σωστή επιλογή.

Κατσίκα

Η Κατσίκα συνειδητοποιεί ότι έχει δώσει περισσότερα απ’ όσα λαμβάνει, είτε σε σχέσεις είτε σε πρακτικά ζητήματα. Με το που επαναφέρει την ισορροπία, η πίεση μειώνεται και καταστάσεις που είχαν «κολλήσει» αρχίζουν να εξελίσσονται. Ιδιαίτερα σε θέματα οικονομικής σταθερότητας, η αλλαγή αυτή φέρνει γρήγορα αποτελέσματα.

Πετεινός

Ο Πετεινός επιλέγει να πει «όχι» εκεί που παλαιότερα θα συμβιβαζόταν για να αποφύγει εντάσεις. Αντί να δημιουργήσει πρόβλημα, αυτή η στάση ενισχύει τη θέση του. Η αυτοπεποίθηση και τα όρια που θέτει οδηγούν σε καλύτερες προτάσεις και πιο ευνοϊκές εξελίξεις.

Χοίρος

Ο Χοίρος σταματά να προσπαθεί να εξηγήσει ή να δικαιολογήσει μια κατάσταση που τον μπέρδευε. Με το που αφήνει στην άκρη την ανάγκη για απαντήσεις, η ψυχολογία του βελτιώνεται και η ενέργειά του απελευθερώνεται. Αυτή η εσωτερική αλλαγή ανοίγει τον δρόμο για θετικές εξελίξεις, ακόμη και μέσα στην ίδια περίοδο.

Σκύλος

Ο Σκύλος συνειδητοποιεί ότι περίμενε κάτι που δεν πρόκειται να εξελιχθεί όπως ήλπιζε. Αντί να παραμένει στάσιμος, αποφασίζει να κινηθεί προς νέα κατεύθυνση. Αυτή η δράση φέρνει άμεσα αποτελέσματα, με νέες ευκαιρίες να εμφανίζονται εκεί που πριν υπήρχε αδιέξοδο.