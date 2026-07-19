Beauté την Κυριακή: Πώς να ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου μετά την παραλία

Πώς να το κάνεις σωστά χωρίς να τα ταλαιπωρήσεις

Θαμπή όψη, ταλαιπωρημένες άκρες και κόμποι που κάνουν το βούρτσισμα να φαντάζει αδύνατο: Όσο ευχάριστη είναι η θάλασσα για εμάς, άλλο τόσο δυσάρεστη είναι για τα μαλλιά μας. Και κάπου εκεί ξεκινά το σύνηθες καλοκαιρινό challenge: πώς να ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου χωρίς να τα σπάσεις και χωρίς πόνο;

Η αλήθεια είναι ότι τα βρεγμένα, ταλαιπωρημένα από αλάτι ή χλώριο μαλλιά χρειάζονται λίγη περισσότερη τρυφερότητα και πολύ λιγότερη βιασύνη. Το σωστό detangling δεν είναι θέμα δύναμης, αλλά τεχνικής. Πάμε να δούμε μαζί τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις:

Πώς να ξεμπλέξω τα μαλλιά μου μετά την παραλία

Ξέπλυνε τα μαλλιά σου κι εφάρμοσε ένα leave-in

Το αλάτι αφυδατώνει τα μαλλιά και κάνει την τρίχα πιο «άγρια», άρα πιο επιρρεπή στο σπάσιμο. Ένα καλό ξέπλυμα με γλυκό νερό βοηθά να απομακρυνθεί το αλάτι, ενώ ένα leave-in conditioner ή ένα ελαφρύ detangling spray βοηθά «μαλακώσουν» οι κόμποι, κάνοντας τα μαλλιά πιο διαχειρίσιμα.

Η σωστή χτένα κάνει όλη τη διαφορά

Αντί για μια πυκνή βούρτσα, προτίμησε μια φαρδιά χτένα με αραιά δόντια ή ακόμα και τα δάχτυλά σου για πιο ήπιο ξεμπέρδεμα. Ξεκίνα πάντα από τις άκρες και ανέβαινε σταδιακά προς τις ρίζες. Χώρισε τα μαλλιά σε μικρά τμήματα και δούλεψε σταδιακά, έτσι ώστε να μειώσεις το σπάσιμο και να κάνεις τη διαδικασία πιο γρήγορη και ανώδυνη.

Χρησιμοποίησε λίγο conditioner

Αν οι κόμποι είναι επίμονοι, μην διστάσεις να προσθέσεις λίγο ακόμα conditioner στις δύσκολες περιοχές. Λειτουργεί σαν slip factor, μειώνοντας την τριβή και επιτρέποντας στη χτένα να γλιστρά πιο εύκολα.

Editor's Tip: Για να αποφύγεις τους κόμπους, πριν βουτήξεις στη θάλασσα, χτένισε τα μαλλιά σου κι εφάρμοσε μία ενυδατική μάσκα στα μήκη.