Αναδομούν την τρίχα, επαναφέροντας τη χαμένη λάμψη, κίνηση και ελαστικότητα των μαλλιών

Οι αφυδατωμένες άκρες, η έλλειψη λάμψης, το φριζάρισμα που επιμένει και η αίσθηση ότι τα μαλλιά δεν «στρώνουν» με τίποτα είναι συνήθως τα πρώτα σημάδια ότι το παράκανες με τις βαφές, το ντεκαπάζ και το heat styling με αποτέλεσμα η τρίχα να έχει ανάγκη από περισσότερη φροντίδα. Τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα να καταφύγεις σε ένα δραστικό κούρεμα για να επαναφέρεις τα μαλλιά σου σε καλύτερη κατάσταση. Συχνά, η σωστή μάσκα μαλλιών μπορεί να κάνει τη διαφορά, χαρίζοντας στην τρίχα την ενυδάτωση, τη θρέψη και την αναδόμηση που έχει χάσει.

Οι νέας γενιάς συνθέσεις δεν περιορίζονται απλώς στο να κάνουν τα μαλλιά πιο απαλά, αλλά στοχεύουν στην ουσιαστική αποκατάσταση της φθοράς, ενισχύοντας τη δύναμη και την ελαστικότητά τους από μέσα προς τα έξω. Ποια είναι λοιπόν η καλύτερη μάσκα μαλλιών για κατεστραμμένα μαλλιά; Μερικές από τις δικές μας αγαπημένες επιλογές βρίσκονται παρακάτω:

Ποια είναι η καλύτερη μάσκα μαλλιών για κατεστραμμένα μαλλιά;

Fusion Mask, Wella Professionals

Η Fusion Intense Repair Mask είναι μία κρεμώδη μάσκα εντατικής αναδόμησης, η οποία προσφέρει 95% περισσότερη αντοχή ενάντια στο σπάσιμο της τρίχας και περιέχει μαλακτικά συστατικά και αμινοξέα μεταξιού. Το αποτέλεσμα; Μαλλιά λεία, ελαστικά και ανθεκτικά στο σπάσιμο.

No.3 Plus Complete Repair Treatment, Olaplex

Δεν είναι τυχαία viral. Αυτή η ισχυρή επανορθωτική μάσκα βοηθά στην ενδυνάμωση της τρίχας και στη βελτίωση της υφής, αφήνοντας τα μαλλιά πιο απαλά και λαμπερά.

Absolut Repair Molecular Mask, L’Oréal Professionnel

Η Absolut Repair Molecular Mask ξαναγεμίζει τα μοριακά στρώματα της τρίχας, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να γίνονται πιο δυνατά με περισσότερη ελαστικότητα, κίνηση, και +85% περισσότερη απαλότητα.

Molecular Repair Leave-In Mask, K18

Η μάσκα αυτή είναι κατασκευασμένη με το πατενταρισμένο K18PEPTIDE™, η μοριακή δομή και το μέγεθος του οποίου είναι ιδανικά για να διεισδύσει στα εσωτερικά στρώματα των τριχών και να επανασυνδέσει τις σπασμένες αλυσίδες κερατίνης που δίνουν στα μαλλιά τη δύναμη και την ελαστικότητά τους. Αποκαθιστά τη δύναμη, την απαλότητα και την ελαστικότητα και επανορθώνει τα ταλαιπωρημένα μαλλιά.

Première Masque Filler Réparateur, Kérastase

Αυτή η πλούσια, κρεμώδης μάσκα εισχωρεί βαθιά στην τρίχα, προσφέροντας επιπλέον περιποίηση για μέγιστη αποκατάσταση των μαλλιών, ιδίως μετά από χημικές εργασίες. Aποκαθιστά την αντοχή της τρίχας, λειαίνει την επιφάνεια και μειώνει ριζικά το σπάσιμο, ώστε να ξαναγίνουν τα μαλλιά πανέμορφα.