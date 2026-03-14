Μάσκα μαλλιών χωρίς θειικά άλατα: 5 must-try επιλογές

Οι μάσκες που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις αν έχεις βαμμένα ή κατεστραμμένα μαλλιά

Ας μη δαιμονοποιούμε τα θειικά άλατα. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καθαρισμού λόγω της έντονης απολιπαντικής τους δράσης. Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι πολλές φορές μπορούν να προκαλέσουν ξηρότητα, θαμπάδα ή ερεθισμό στο τριχωτό, ειδικά σε ευαίσθητα ή ταλαιπωρημένα μαλλιά. Γι' αυτό και τα σαμπουάν αλλά και οι μάσκες μαλλιών χωρίς θειικά άλατα έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αναζητούν πιο ήπιες και αποτελεσματικές λύσεις για την περιποίηση των μαλλιών τους.

Γιατί να εντάξεις μια μάσκα μαλλιών χωρίς θειικά άλατα στη ρουτίνα σου

Σε αντίθεση με προϊόντα που περιέχουν θειικά άλατα, οι συγκεκριμένες μάσκες είναι σχεδιασμένες ώστε να θρέφουν και να επανορθώνουν την τρίχα χωρίς να αφαιρούν τα φυσικά της έλαια. Συνήθως περιέχουν ενυδατικά και επανορθωτικά συστατικά, όπως φυτικά έλαια, πρωτεΐνες, κερατίνη και φυσικά εκχυλίσματα, τα οποία βοηθούν στην αναδόμηση της τρίχας και στη βελτίωση της ελαστικότητας και της λάμψης των μαλλιών.

Ένα σημαντικό πλεονέκτημά τους είναι ότι συμβάλλουν στη διατήρηση του χρώματος σε βαμμένα μαλλιά, καθώς δεν απομακρύνουν έντονα τις χρωστικές ουσίες, ενώ παράλληλα είναι ιδανικές για μαλλιά που έχουν υποστεί τεχνικές εργασίες όπως ντεκαπάζ ή θεραπείες κερατίνης. Επιπλέον, αποτελούν εξαιρετική επιλογή για σγουρά ή σπαστά μαλλιά που έχουν αυξημένες ανάγκες ενυδάτωσης, αλλά και για άτομα με ευαίσθητο τριχωτό που χρειάζονται πιο απαλή περιποίηση. Η συστηματική χρήση μιας μάσκας χωρίς θειικά άλατα μπορεί να βοηθήσει τα μαλλιά να αποκτήσουν πιο υγιή όψη, απαλότητα και φυσική κίνηση, χωρίς να βαραίνουν ή να αφυδατώνονται.

Μάσκα μαλλιών χωρίς θειικά άλατα: 5 κορυφαίες επιλογές

Discipline Maskeratine, Kérastase-Απόκτησε το εδώ

Η μάσκα περιποίησης Masque Maskératine προσφέρει απαλότητα και καταπολεμά το φριζάρισμα στα ατίθασα μαλλιά. Τα μαλλιά μένουν ευκολοχτένιστα με μια ανάλαφρη αίσθηση.

Intense Hydrating Mask, Moroccanoil-Απόκτησε το εδώ

Αυτή η μάσκα μαλλιών ενυδατώνει σε βάθος και μειώνει τον στατικό ηλεκτρισμό, αφήνοντάς τα μαλλιά απόλυτα απαλά, λεία και ευκολοχτένιστα.

Rich Hydration Mask, Olaplex-Απόκτησε το εδώ

Χάρη στην υψηλή συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, αυτή η μάσκα αποκαθιστά τη ζωντάνια και την ομορφιά των μαλλιών. Διεισδύει βαθιά στις ίνες της τρίχας, τις ενδυναμώνει, τις θρέφει εντατικά, ενισχύει την αναγέννησή τους και λειαίνει την επιφάνειά τους.

Keratin Repair Nourish Repair Hair Mask, APIVITA-Απόκτησε το εδώ

Η επανορθωτική μάσκα Keratin Repair Nourish Repair Hair Mask προσφέρει εντατική βαθιά θρέψη στα ξηρά και ταλαιπωρημένα μαλλιά. Η σύνθεση με κερατίνη και μέλι ενισχύει τα εύθραυστα μαλλιά και συμβάλλει στην καταπολέμηση της ψαλίδας.

Metal Detox Mask, L'Oréal Professionnel-Απόκτησε το εδώ

Η μάσκα προστασίας και αποτοξίνωσης Metal Detox επικαλύπτει τα μαλλιά και τα προστατεύει από την εναπόθεση σωματιδίων ενώ παρέχει βαθιά ενυδάτωση. Περιέχει γλυκοαμίνη, έναν παράγοντα αρκετά μικρό ώστε να διεισδύει στην τρίχα, να παγιδεύει τα μέταλλα και να εξουδετερώνει την επίδρασή τους.​