Beauté την Κυριακή: Η πιο εύκολη σπιτική μάσκα μαλλιών για ξηρά μαλλιά

Όλα τα υλικά τα έχεις ήδη στην κουζίνα σου -βάζουμε στοίχημα

Τα ξηρά μαλλιά είναι συχνά θαμπά, άτονα και δύσκολα στο χτένισμα, καθώς τους λείπει η απαραίτητη υγρασία και θρέψη. Η συχνή χρήση θερμότητας, οι βαφές, ο ήλιος αλλά και το στρες μπορούν να αποδυναμώσουν την τρίχα και να την κάνουν πιο εύθραυστη. Μια σπιτική μάσκα μαλλιών για ξηρά μαλλιά είναι ένας απλός και φυσικός τρόπος να τους προσφέρεις εντατική φροντίδα, επαναφέροντας τη λάμψη, την απαλότητα και την ελαστικότητά τους. Όλα τα υλικά για την παρακάτω συνταγή, τα έχεις ήδη στην κουζίνα σου:

Συνταγή για μάσκα μαλλιών για ξηρά μαλλιά

Τι θα χρειαστείς

1 ώριμο αβοκάντο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας

1 κουταλιά της σούπας μέλι

(Προαιρετικά) 1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι για extra ενυδάτωση

Εκτέλεση

1. Λιώσε καλά το αβοκάντο μέχρι να γίνει κρέμα χωρίς κομμάτια.

2. Πρόσθεσε το λάδι, το μέλι και το γιαούρτι και ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

3. Εφάρμοσε τη μάσκα σε νωπά μαλλιά, από τα μήκη μέχρι τις άκρες (Απόφυγε τις ρίζες αν έχεις λιπαρό τριχωτό).

4. Τύλιξε τα μαλλιά με μια πετσέτα ή φόρεσε ένα σκουφάκι μπάνιου και άφησέ τη να δράσει για 20–30 λεπτά.

5. Ξέβγαλε καλά και λούσου με ένα ήπιο σαμπουάν.

Αποτέλεσμα

Κατευθείαν θα νιώσεις τα μαλλιά σου πιο απαλά και θα τα δεις να είναι πιο ενυδατωμένα και εμφανώς πιο υγιή -ήδη από την πρώτη εφαρμογή. Μπορείς να επαναλαμβάνεις τη μάσκα 1 φορά την εβδομάδα για καλύτερα και πιο σταθερά αποτελέσματα.

