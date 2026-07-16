Ένα καλοκαίρι, ένα μ’εσένα. Με εκπτώσεις NEF-NEF Homeware.

Ο μεσημεριανός υπνάκος με ένα δροσερό βαμβακερό σεντόνι. Το πρώτο ντους μετά τη θάλασσα με μια απαλή πετσέτα. Το τραπέζι που στρώνεται στη βεράντα. Μικρές καλοκαιρινές στιγμές που αποκτούν ακόμη περισσότερη αξία με τα αγαπημένα προϊόντα NEF-NEF Homeware, τώρα με εκπτώσεις έως και -30%.

Από τις 13 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026, η NEF-NEF Homeware πραγματοποιεί εκπτώσεις έως και -30% σε επιλεγμένα είδη της “Spring Summer ‘26” συλλογής για την κρεβατοκάμαρα, το σαλόνι, το παιδικό δωμάτιο, το μπάνιο, την κουζίνα, την τραπεζαρία και τον εξωτερικό χώρο, καθώς και σε είδη της νέας Beach Collection.

Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ισχύουν σε συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα 12 καταστήματα NEF-NEF Homeware και στο www.nefnef.gr, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να ανανεώσετε κάθε χώρο του σπιτιού με προϊόντα που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα, διαχρονικό design και άψογη λειτουργικότητα. Παράλληλα, η Beach Collection εκφράζει το δικό σας καλοκαιρινό mood και ταιριάζει σε κάθε εξόρμηση, προσφέροντας πετσέτες θαλάσσης, τσάντες παραλίας, νεσεσέρ, παρεό και αξεσουάρ που συνδυάζουν την άνεση με την καλοκαιρινή έμπνευση, σε προνομιακές τιμές.

Από το σπίτι μέχρι τις καλοκαιρινές αποδράσεις, κάθε επιλογή της NEF-NEF Homeware έχει σχεδιαστεί για να χαρίζει πρακτικότητα, χρώμα και προσωπικό χαρακτήρα στις στιγμές που αγαπάμε. Οι φετινές καλοκαιρινές εκπτώσεις αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για την επιλογή προϊόντων που θα συνοδεύσουν τις πιο όμορφες στιγμές της εποχής.



Ένα σπίτι, ένα μ’ εσένα!

NEF-NEF Homeware. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.

