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Οι διακοπές του καλοκαιριού είναι μια ανάσα μακριά και εμείς μετράμε αντίστροφα για να απολαύσουμε τις ανέμελες ημέρες μας στο νησί, τα ειδυλλιακά ηλιοβασιλέματα και τις βόλτες στις αμμουδιές.



Εκτός όμως από τα σχέδιά μας όσον αφορά τις καλοκαιρινές μας αποδράσεις, είναι αναγκαίες και οι νέες αγορές, η αναζήτηση των outfits εκείνων που θα είναι αφενός μέσα στις τάσεις της μόδας, αφετέρου θα μας δώσουν μία ανεπιτήδευτη γοητεία μέσα στην ημέρα.

Οι τάσεις αυτό το καλοκαίρι, στα μαγιό αλλά και στα looks παραλίας, συνδυάζουν την ανάλαφρη αισθητική με μια κομψή νότα και «παντρεύουν» τις τολμηρές λεπτομέρειες με τις πιο χαλαρές γραμμές ενώ παράλληλα δίνουν έμφαση στην άνεση και την αυτοπεποίθηση.

Τι φορούν τα It Girls στις διακοπές τους για κομψές και cool εμφανίσεις

Σε μια αναζήτηση στα προφίλ των πιο κομψών fashionistas στο Instagram ανακαλύψαμε πως στα υφάσματα στα οποία «ορκίζονται» οι γυναίκες της μόδας για τα looks της παραλίας και όχι μόνο, συμπεριλαμβάνονται το λινό, το see through, το crochet και το fishnet, ενώ τα αξεσουάρ, όπως ένα σατέν μαντήλι, γυαλιά ηλίου, κοσμήματα και raffia τσάντες, είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των looks παραλίας.

Σκέψου λοιπόν ένα λινό σετ σε συνδυασμό με μοντέρνο μαγιό ή ένα κλασικό μπικίνι με πολυτελή κοσμήματα. Ο συνδυασμός αυτός θα σου εξασφαλίσει μια κομψή εμφάνιση δίπλα στη θάλασσα όλο το καλοκαίρι.

Παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά looks για να πάρεις έμπνευση και να απογειώσεις τις εμφανίσεις σου αυτό το καλοκαίρι

Τα outfits που επιλέγουν τα it girls για τα looks στο νησί

