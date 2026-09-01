5 αυτοκόλλητα για σπυράκια που όντως κάνουν δουλειά

Δοκιμάσαμε πολλά και καταλήξαμε ότι αυτά είναι τα καλύτερα

Δεν πρόκειται για ένα ανούσιο trend. Τα αυτοκόλλητα για σπυράκια, με τα οποία ποζάρει συχνά η Hailey Bieber, η Anne Hathaway, o Justin Bieber, η Nicola Peltz και δεκάδες άλλοι celebrities είναι μία από τις λίγες τάσεις που όντως έχουν αξία και νόημα, αφού αποτελούν την πιο στοχευμένη και εύκολη λύση για την αντιμετώπιση των μεμονωμένων ατελειών.

Τα περισσότερα είναι hydrocolloid patches, τα οποία τοποθετούνται απευθείας πάνω στο σπυράκι και λειτουργούν σαν ένα προστατευτικό φιλμ. Απορροφούν τα υγρά από επιφανειακά σπυράκια, ενώ παράλληλα δημιουργούν ένα φράγμα που βοηθά να μην το αγγίζεις ή να το πιέζεις μέσα στη μέρα. Υπάρχουν, ωστόσο, και πιο δραστικές επιλογές που περιέχουν συστατικά όπως σαλικυλικό οξύ, tea tree oil ή νιασιναμίδη, ώστε να προσφέρουν επιπλέον φροντίδα στην περιοχή.

Η χρήση τους είναι εξαιρετικά απλή: Απλά εφαρμόζεις το patch σε καθαρή και εντελώς στεγνή επιδερμίδα, χωρίς κρέμα ή σέρουμ από κάτω, και το αφήνεις για όσο διάστημα προτείνει η εταιρεία. Μπορείς να το αφήσεις να δράσει κατά τη διάρκεια της νύχτας ή ακόμα και να το φορέσεις κατά τη διάρκεια της μέρας κάτω από το μακιγιάζ.

Ιδού τα αυτοκόλλητα για σπυράκια που πρέπει σίγουρα να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα αυτοκόλλητα για σπυράκια

Blemish Control Barrier Patches, Cerave-Απόκτησέ τα εδώ

Effaclar DUO+M Patch, La Roche-Posay-Απόκτησέ τα εδώ

Pure Active Pimple Patch, Garnier-Απόκτησέ τα εδώ

Mighty Patch Original, Hero Cosmetics-Απόκτησέ τα εδώ

Patches Peace Out Spots, Peace Out Skincare-Απόκτησέ τα εδώ