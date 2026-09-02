Zeus+Δione × Pierre Hardy: Η ελληνική δωρικότητα συναντά τη γαλλική γεωμετρία στην Alpha Bag

Δύο διαφορετικές σχεδιαστικές γλώσσες συναντιούνται στον ίδιο τόπο: εκεί όπου η φόρμα και η τεχνική αρτιότητα αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Zeus+Δione παρουσιάζει τη νέα της διεθνή συνεργασία στον χώρο των αξεσουάρ, ενώνοντας τις δυνάμεις της με τον Pierre Hardy, έναν από τους σημαντικότερους Γάλλους designers της σύγχρονης πολυτέλειας, για μια νέα ερμηνεία της εμβληματικής Alpha Bag. Μια συνεργασία που έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το ελληνικό brand, καθώς διευρύνει τη διεθνή του παρουσία και, με επίκεντρο τη Γαλλία, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον κόσμο των accessories.

Όταν η φόρμα γίνεται ταυτότητα

Σχεδιασμένη πριν από δεκαπέντε χρόνια, η Alpha Bag αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας του Pierre Hardy. Η αφετηρία της ήταν ένα φαινομενικά απλό ερώτημα: τι είναι πραγματικά απαραίτητο σε μια τσάντα;

Η απάντηση βρίσκεται σε μια καθαρή, γλυπτική σιλουέτα, απαλλαγμένη από οτιδήποτε περιττό. Χωρίς υπερβολές ή διακοσμητικές προσθήκες, η Alpha βασίζεται στη γεωμετρία, την αναλογία και την ακρίβεια. Είναι μια τσάντα που δεν χρειάζεται να ακολουθήσει τις τάσεις, γιατί η ίδια η σχεδιαστική της γλώσσα έχει σχεδιαστεί για να αντέχει στον χρόνο.

Και ίσως αυτή ακριβώς η διαχρονικότητα να είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο της νέας συνεργασίας. Η Zeus+Δione δεν επιχειρεί να αλλάξει τον χαρακτήρα της Alpha Bag. Τον μεταφέρει στο δικό της σύμπαν.

Η ελληνική σχεδιαστική ματιά του brand συναντά τη γαλλική αρχιτεκτονική προσέγγιση του Hardy, μέσα από τέσσερις νέες αποχρώσεις εμπνευσμένες από την παλέτα της συλλογής Fall/Winter 2026, ENOSIS. Η λέξη, άλλωστε, σημαίνει ένωση- και δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο εύστοχος τίτλος για αυτή τη δημιουργική συνάντηση.

«Με τον Pierre μιλήσαμε αμέσως την ίδια γλώσσα στον τρόπο δουλειάς, στην αγάπη μας για την κλασική αρχιτεκτονική, στο πώς διαβάζουμε τα ερεθίσματα γύρω μας», λέει η Δήμητρα Κολοτούρα, Ιδρύτρια και CEO της Zeus+Δione. «Νιώθω μεγάλη περηφάνια που ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι με ένα design τόσο διαχρονικό όσο και σύγχρονο, την Alpha Bag».

Pierre Hardy και Δήμητρα Κολοτούρα, Ιδρύτρια και CEO της Zeus+Δione

Pierre Hardy: Η γεωμετρία ως μορφή πολυτέλειας

Για τον Pierre Hardy, η γεωμετρία δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή. Είναι ένας τρόπος σκέψης.

Με αφετηρία τον χορό- τον οποίο σπούδασε πριν στραφεί στον σχεδιασμό- και με μια πορεία που συνδέεται με μερικούς από τους σημαντικότερους οίκους της γαλλικής πολυτέλειας, ο Hardy έχει δημιουργήσει ένα προσωπικό λεξιλόγιο όπου η αρχιτεκτονική, η κίνηση και η καθαρότητα της φόρμας συνυπάρχουν. Ξεκίνησε την καριέρα του στον Christian Dior, ενώ από το 1990 συνδέεται δημιουργικά με τον Hermès, όπου έχει αφήσει το αποτύπωμά του τόσο στον σχεδιασμό υποδημάτων όσο και στην υψηλή κοσμηματοποιία. Το 1999 ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο του, μετατρέποντας τη γεωμετρία και την αρχιτεκτονική σκέψη σε αναγνωρίσιμη σχεδιαστική υπογραφή.

Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι η Ελλάδα αποτελεί για εκείνον διαχρονικό σημείο αναφοράς. Η κλασική αρχιτεκτονική, οι αναλογίες, η αυστηρότητα και ταυτόχρονα η αίσθηση της γλυπτικής φόρμας αποτελούν στοιχεία που συνομιλούν φυσικά με το δικό του design universe.

«Η Ελλάδα, κάθε φορά που επιστρέφω, μου προσφέρει ενέργεια, ηρεμία, όλα αυτά που πραγματικά με αγγίζουν», λέει ο Pierre Hardy. «Γι' αυτό, όταν με πλησίασε η Zeus+Δione, το θεώρησα τύχη: μια ευκαιρία να μοιραστώ δημιουργικά όσα αγαπώ».

Alpha: ένα νέο κεφάλαιο

Και το ίδιο το όνομα της τσάντας κρύβει έναν συμβολισμό που ταιριάζει ιδανικά στη νέα εποχή της Zeus+Δione. Alpha, το πρώτο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου, σηματοδοτεί μια αρχή. Ένα σημείο εκκίνησης.

Για τη Zeus+Δione, η Alpha Bag γίνεται έτσι κάτι περισσότερο από μια νέα προσθήκη στη συλλογή των αξεσουάρ της. Είναι μια δήλωση αυτοπεποίθησης, διεθνούς προσανατολισμού και δημιουργικής εξωστρέφειας- μια ελληνική πρόταση που συνομιλεί ισότιμα με τη διεθνή luxury σκηνή.

Η ίδια η παρουσία της Alpha Bag στις βιτρίνες των καταστημάτων Zeus+Δione στην Ελλάδα ενισχύει αυτόν τον διάλογο. Αυτή τη φορά, το brand συνεργάζεται με τον Έλληνα καλλιτέχνη Theodore Psychoyos, δημιουργώντας ένα εικαστικό περιβάλλον όπου οι λείες επιφάνειες συναντούν τις ακατέργαστες, ογκώδεις φόρμες των πετρωμάτων. Μια ακόμη συνάντηση αντιθέσεων- της τελειότητας με την ατέλεια, του polished με το raw, της φόρμας με την ύλη.

Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως και η ουσία της συνεργασίας Zeus+Δione × Pierre Hardy: στην πεποίθηση ότι η πραγματική πολυτέλεια δεν χρειάζεται να φωνάζει.

Χρειάζεται μόνο σωστή φόρμα, εξαιρετική κατασκευή και μια ιδέα αρκετά δυνατή ώστε να αντέχει στον χρόνο.

Η Alpha Bag είναι διαθέσιμη στο zeusndione.com, στα καταστήματα Zeus+Δione στην Ελλάδα και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης διεθνώς.