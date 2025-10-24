Καρκίνος του μαστού: Το αφιέρωμα του JennyGr είναι μια ιστορία από στήθος σε στήθος που μας κάνει να τον σκεφτούμε αλλιώς
JTeam
24 Οκτωβρίου 2025
Το στήθος μας έχει φωνή και μας καλεί να το προσέξουμε. Ο Καρκίνος του Μαστού είναι μια νόσος που αγγίζει πολλές γυναίκες, αλλά η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές.
Γεννιούνται μαζί, μεγαλώνουν δίπλα-δίπλα, πορεύονται ταυτόχρονα, συνυπάρχουν, νιώθουν, χαίρονται, πονούν και καμιά φορά νοσούν. Είναι το στήθος μας, οι μαστοί μας ή όπως αλλιώς θέλει κανείς να τα ονομάσει, και που τα τελευταία χρόνια – ευτυχώς – έχουν τραβήξει την προσοχή και για άλλους λόγους πέρα από το μέγεθος ή τη σχήμα τους.
Στη δική μας ιστορία, τα στήθη γίνονται πρωταγωνιστές ενός κόσμου που συχνά μιλάει γι’ αυτά χωρίς φίλτρο, αλλά τώρα παίρνουν εκείνα το λόγο. Συνομιλούν, όχι για να μας σοκάρουν, αλλά για να μας αφυπνίσουν. Μιλούν το ένα στο άλλο, όχι για να μας φοβίσουν, αλλά για να μας καθησυχάσουν. Κοιτούν σαν να έχουν μάτια, γιατί ζητούν να έχουμε εμείς τα μάτια μας πάνω τους. Έχουν συναισθήματα, γιατί και τα ίδια μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε πολλά: Aγωνία, φόβο, στενοχώρια, θυμό, ανακούφιση, ελπίδα. Αποχωρίζονται το ένα το άλλο, αλλά δίνουν τη θέση τους σε κάτι νέο που δεν σηματοδοτεί το τέλος, αλλά μια καινούρια αρχή. Φτάνουν να γεράσουν, το καθένα στη δική του ηλικία και φωνάζουν δυνατά ότι τα κατάφεραν.
Τα στήθη μας έχουν φωνή. Στη δική τους συχνότητα, με τη δική τους ένταση, με πολύ θάρρος ή δισταγμό, αλλά μιλούν. Μας ψιθυρίζουν «πρόσεξέ με», «μην με ξεχνάς», «σου στέλνω μήνυμα SOS, λαμβάνεις;». Και καμιά φορά φωνάζουν πιο δυνατά για να γυρίσουμε το βλέμμα μας και τα χέρια μας πάνω τους, ώστε να πούμε ότι όλα είναι καλά. Ακούμε το στήθος μας, όπως θα ακούγαμε μια επιστήθια φίλη μας, γιατί ποια πιο κοντινή, πιο δική μας, πιο αληθινή από αυτή;
Ο Καρκίνος του Μαστού είναι πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό μια ιάσιμη νόσος. Η πρόληψη Καρκίνου του Μαστού και η έγκαιρη διάγνωση μαστού είναι δύο παράγοντες που καθιστούν τις περισσότερες φορές την εμφάνισή του μια υπόθεση με αίσιο τέλος.
Για όλες εμάς, με το μικρό, το μεγάλο, το στραβό, το αλλήθωρο, το ανύπαρκτο, το άνισο, το ένα, το κανένα, τα δύο, τα ωραία, τα άσχημα, τα ποθητά, για όλες εμάς, η φωνή του στήθους μας ηχεί δυνατά κάθε χρόνο, γιατί μόνο έτσι θα είμαστε σίγουρες ότι τα καταφέραμε.
Ακούστε το σώμα σας. Κάντε αυτοεξέταση στήθους, προγραμματίστε τακτικούς ελέγχους μαστού και δώστε προτεραιότητα στη γυναικεία υγεία. Κάθε στήθος έχει φωνή — ας τη σεβόμαστε, ας την ακούμε και ας τη φροντίζουμε.
Η οπτικοποίηση ενός τόσο σύνθετου και βαθιά συναισθηματικού αφιερώματος, όπως το ‘Talking Breasts’, απαιτούσε έναν δημιουργικό συνεργάτη που να μπορεί να μετουσιώσει την ιδέα όχι μόνο με ευαισθησία, αλλά και με τόλμη. Γι' αυτόν τον λόγο, η επιλογή των Think Pig ήταν για εμάς μονόδρομος. Δεν αναζητούσαμε απλώς μια εικονογράφηση· αναζητούσαμε αφηγητές. Η πρόκληση που θέσαμε στην Αθηνά και τη Μαριλένα ήταν μεγάλη: Να πάρουν αυτή την αφηρημένη ιδέα—τη «φωνή», τον εσωτερικό διάλογο, την κοινή πορεία ζωής, αγωνίας και τελικά επιβίωσης ενός ζεύγους μαστών—και να της δώσουν όψη και προσωπικότητα. Τους ζητήσαμε να μεταφέρουν την ιστορία μας, που κινείται από τον φόβο στην ελπίδα και από τον αποχωρισμό στην αποδοχή, μέσα από τον δικό τους, μοναδικό και απόλυτα χαρακτηριστικό τρόπο.
Η συνεργασία μαζί τους είναι τόσο καθοριστική για αυτό το αφιέρωμα, επειδή οι Think Pig τολμούν και καταφέρνουν να ισορροπούν τέλεια μεταξύ του τρυφερού, του χιουμοριστικού και του ουσιαστικού. Ακριβώς επειδή το θέμα του καρκίνου του μαστού είναι σοβαρό και βαρύ συναισθηματικά θέμα, χρειαζόμασταν το δικό τους φρέσκο βλέμμα για να αποφύγουμε τα κλισέ και να δώσουμε στα στήθη τα «μάτια» που μας κοιτούν και τη «φωνή» που μας μιλά, μεταφέροντας το μήνυμα της αφύπνισης και της πρόληψης με τρόπο άμεσο, έξυπνο και τελικά, βαθιά αισιόδοξο.
"Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για εμάς να συμμετέχουμε σε αυτή την δράση για την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Μακάρι κάθε χρόνο να ενημερώνονται και να πείθονται όλο και περισσότερες γυναίκες να ελέγχουν το σώμα τους και να προλαβαίνουν τα χειρότερα. Η πρόληψη είναι πάντα η μεγαλύτερη δύναμη!" - Αθηνά & Μαριλένα, Think Pig
Αυτή η τόσο σημαντική πρωτοβουλία, το ‘Talking Breasts’, αγκαλιάστηκε θερμά και έλαβε την υποστήριξη (powered by) της Frezyderm. Αυτή η σύμπραξη είναι ιδιαίτερα ουσιαστική, καθώς η Frezyderm, ως εταιρεία, αποδεικνύει σταθερά και διαχρονικά την αφοσίωσή της σε σκοπούς που αφορούν την κοινωνική ευημερία, την υγεία και την ποιότητα ζωής. Έχοντας στο DNA της την επιστημονική προσέγγιση της φροντίδας, στέκεται έμπρακτα αρωγός σε δράσεις που προάγουν την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη. Σε έναν μήνα-σύμβολο όπως ο Οκτώβριος, η συμβολή της Frezyderm έδωσε στη «φωνή» του αφιερώματός μας τη δύναμη που χρειαζόταν για να μεταδώσει δυνατά το μήνυμα της ελπίδας και της ζωτικής σημασίας της έγκαιρης διάγνωσης.
Concept - Κείμενο: Άρτεμις Καράγιαννη
Εικαστικά: Think Pig
Video: Ευαγγελία Λώλου, Μαριάννα Αρφαρά
Head of Branded Content: Γιάννης Μπαϊρακτάρης
Advertising Director: Κατερίνα Νίκα
Editorial Director: Μυρτώ Μήτσιου
Επιμέλεια: Ελένη Μπεζιριάνογλου