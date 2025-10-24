Γεννιούνται μαζί, μεγαλώνουν δίπλα-δίπλα, πορεύονται ταυτόχρονα, συνυπάρχουν, νιώθουν, χαίρονται, πονούν και καμιά φορά νοσούν. Είναι το στήθος μας, οι μαστοί μας ή όπως αλλιώς θέλει κανείς να τα ονομάσει, και που τα τελευταία χρόνια – ευτυχώς – έχουν τραβήξει την προσοχή και για άλλους λόγους πέρα από το μέγεθος ή τη σχήμα τους.

Στη δική μας ιστορία, τα στήθη γίνονται πρωταγωνιστές ενός κόσμου που συχνά μιλάει γι’ αυτά χωρίς φίλτρο, αλλά τώρα παίρνουν εκείνα το λόγο. Συνομιλούν, όχι για να μας σοκάρουν, αλλά για να μας αφυπνίσουν. Μιλούν το ένα στο άλλο, όχι για να μας φοβίσουν, αλλά για να μας καθησυχάσουν. Κοιτούν σαν να έχουν μάτια, γιατί ζητούν να έχουμε εμείς τα μάτια μας πάνω τους. Έχουν συναισθήματα, γιατί και τα ίδια μπορούν να μας κάνουν να νιώσουμε πολλά: Aγωνία, φόβο, στενοχώρια, θυμό, ανακούφιση, ελπίδα. Αποχωρίζονται το ένα το άλλο, αλλά δίνουν τη θέση τους σε κάτι νέο που δεν σηματοδοτεί το τέλος, αλλά μια καινούρια αρχή. Φτάνουν να γεράσουν, το καθένα στη δική του ηλικία και φωνάζουν δυνατά ότι τα κατάφεραν.

Τα στήθη μας έχουν φωνή. Στη δική τους συχνότητα, με τη δική τους ένταση, με πολύ θάρρος ή δισταγμό, αλλά μιλούν. Μας ψιθυρίζουν «πρόσεξέ με», «μην με ξεχνάς», «σου στέλνω μήνυμα SOS, λαμβάνεις;». Και καμιά φορά φωνάζουν πιο δυνατά για να γυρίσουμε το βλέμμα μας και τα χέρια μας πάνω τους, ώστε να πούμε ότι όλα είναι καλά. Ακούμε το στήθος μας, όπως θα ακούγαμε μια επιστήθια φίλη μας, γιατί ποια πιο κοντινή, πιο δική μας, πιο αληθινή από αυτή;