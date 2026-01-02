Γουίλ Σμιθ: Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση και «grooming» από πρώην συνεργάτη του

Στα δικαστήρια ο χολιγουντιανός σταρ – Ο Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ του "America's Got Talent" καταγγέλλει «θηριώδη συμπεριφορά» και παράνομη απόλυση

Σε μια δικαστική περιπέτεια που απειλεί να κλονίσει ανεπανόρθωτα τη δημόσια εικόνα του βρίσκεται ο Γουίλ Σμιθ. Ο διάσημος ηθοποιός και ράπερ δέχθηκε αγωγή από τον βιολιστή Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ, γνωστό από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό σόου "America's Got Talent", ο οποίος τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση, «grooming» (συστηματική ψυχολογική προσέγγιση με σκοπό την εκμετάλλευση) και παράνομη απόλυση.

Ο Τζόζεφ, ο οποίος συμμετείχε στην περιοδεία του Σμιθ για το 2025, ισχυρίζεται ότι ο σταρ του Χόλιγουντ επέδειξε «θηριώδη συμπεριφορά» με σκοπό τη σεξουαλική του εκμετάλλευση. Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Σμιθ απέρριψε τις κατηγορίες ως «ψευδείς, αβάσιμες και απερίσκεπτες».

Το χρονικό της υπόθεσης: Από τη συνεργασία στην καταγγελία

Η συνεργασία των δύο ανδρών ξεκίνησε το 2024, όταν ο Τζόζεφ προσλήφθηκε για να συνοδεύσει τον Σμιθ στην προώθηση του νέου του άλμπουμ, με τίτλο "Based on a True Story". Σύμφωνα με την αγωγή, ο Σμιθ φέρεται να καλλιεργούσε μια ιδιαίτερα στενή σχέση με τον μουσικό, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Εσύ και εγώ έχουμε μια ιδιαίτερη σύνδεση που δεν έχω με κανέναν άλλον».

Το κρίσιμο περιστατικό που οδήγησε στη ρήξη συνέβη τον Μάρτιο του 2025 στο Λας Βέγκας. Ο Τζόζεφ υποστηρίζει ότι επιστρέφοντας στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, διαπίστωσε πως κάποιος είχε εισέλθει παράνομα. Στο εσωτερικό βρήκε ένα σημείωμα που έγραφε: «Μπράιαν, θα επιστρέψω το αργότερο στις 5:30, μόνο οι δυο μας <3, Στόουν Φ.».

Μαζί με το σημείωμα, ο βιολιστής βρήκε προσωπικά αντικείμενα αγνώστου, όπως φάρμακα για τον HIV, υγρά μαντιλάκια και έγγραφα εξιτηρίου νοσοκομείου. Ο Τζόζεφ εξέφρασε τον φόβο ότι κάποιος σκόπευε να επιστρέψει για να τον εξαναγκάσει σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ στην αγωγή αναφέρεται ότι μόνο η παραγωγή και το προσωπικό του ξενοδοχείου είχαν πρόσβαση στους κωδικούς των δωματίων.

Καταγγελίες για εκφοβισμό και απόλυση

Παρά το γεγονός ότι ο μουσικός ανέφερε το περιστατικό στην ασφάλεια του ξενοδοχείου και στους εκπροσώπους του Γουίλ Σμιθ, η αντίδραση δεν ήταν η αναμενόμενη. Στην αγωγή αναφέρεται ότι μέλη της διαχείρισης της περιοδείας τον «ταπείνωσαν», κατηγορώντας τον ότι επινόησε την ιστορία και ψεύδεται.

Λίγο αργότερα, το συμβόλαιό του λύθηκε απότομα. Ο Τζόζεφ ισχυρίζεται ότι η απόλυσή του ήταν καθαρά εκδικητική επειδή μίλησε για την παραβίαση της ασφάλειάς του. Ως αποτέλεσμα, δηλώνει ότι πάσχει από Μετατραυματικό Στρες (PTSD), ενώ έχει υποστεί σοβαρή οικονομική και επαγγελματική ζημιά.

Η απάντηση της πλευράς του Γουίλ Σμιθ

Ο νομικός εκπρόσωπος του Γουίλ Σμιθ, Άλεν Μπ. Γκρόντσκι, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δηλώνει:

«Οι ισχυρισμοί του κ. Τζόζεφ σχετικά με τον πελάτη μου είναι κατηγορηματικά ψευδείς. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να αποκατασταθεί η αλήθεια».

Η υπόθεση έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή για την καριέρα του Σμιθ. Το άλμπουμ του –το πρώτο του μετά από 20 χρόνια, το οποίο αναφερόταν εν μέρει και στο περιστατικό με τον Κρις Ροκ στα Όσκαρ– χαρακτηρίστηκε από τους κριτικούς ως αποτυχημένο. Ο κριτικός Στίβεν Κερς του Pitchfork έδωσε στο άλμπουμ τη χαμηλή βαθμολογία 2.4/10, σημειώνοντας ότι στερείται έμπνευσης και μοιάζει με απελπισμένη προσπάθεια του καλλιτέχνη να γίνει ξανά αποδεκτός από το κοινό.

Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί στην Καλιφόρνια, με τον Μπράιαν Κινγκ Τζόζεφ να ζητά την κρίση ενόρκων και αποζημίωση για ηθική βλάβη.