Αποχαιρετώντας το 2025: Τα μεγάλα ονόματα που έφυγαν από τη ζωή και άφησαν τον κόσμο "φτωχότερο"

Από τον Ντέιβιντ Λιντς και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, μέχρι τον Διονύση Σαββόπουλο και την Καίτη Κωνσταντίνου: Μια αναδρομή στα πρόσωπα που σημάδεψαν την τέχνη, την πολιτική και τον πολιτισμό, κλείνοντας οριστικά σπουδαία κεφάλαια της ιστορίας μας

Το 2025 σφραγίστηκε από απώλειες που ξεπέρασαν τα όρια της επικαιρότητας και άγγιξαν τη συλλογική μνήμη. Άνθρωποι που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην τέχνη, την πολιτική, τη μουσική, τον πολιτισμό έφυγαν από τη ζωή, κλείνοντας κύκλους δεκαετιών δημιουργίας, αγώνων και επιρροής. Κάθε όνομα που χάθηκε δεν ήταν απλώς ένας τίτλος ή μια διασημότητα, αλλά μια ξεχωριστή διαδρομή, μια φωνή που σημάδεψε την εποχή της. Ας αφιερώσουμε τις τελευταίες μέρες του χρόνου στα πρόσωπα που έφυγαν, σε έναν ύστατο φόρο τιμής στις μνήμες, που μας κληροδότησαν.

Δύο σημαντικές απώλειες από τον χώρο της τέχνης στιγμάτισαν διεθνώς τον Ιανουάριο. Στις 17/1,απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών, ένας από τους πιο σπουδαίους “μάγους” του σινεμά, ο σκηνοθέτης Ντέιβιντ Λιντς, ο οποίος υπήρξε ένας δημιουργός με ξεχωριστό στιλ και τεράστια επιρροή στον κινηματογράφο και την τηλεόραση (“Twin Peaks”, “Mulholland drive”). Στις 30/1, ο κόσμος θρήνησε την απώλεια μιας θρυλικής τραγουδίστριας και ηθοποιού, της γυναίκας – μύθος της δεκαετίας του ‘60, Μαριάν Φέιθφουλ, η οποία έφυγε στα 78 της.

Getty Images / Fred Mott

Στην Ελλάδα, ο Ιανουάριος συνοδεύτηκε από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Σημίτη, ο οποίος απεβίωσε στις 5/1 σε ηλικία 88 ετών, αλλά και της αγαπημένης λαϊκής τραγουδίστριας Καίτης Γκρέι, η οποία έφυγε πλήρης ημερών (στα 100 της) στις 19/1 ύστερα από μια λαμπρή καριέρα.

Στις 24/1 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ένας θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, ο Μίμης Δομάζος. Τρεις μέρες μετά, έφυγε ξαφνικά στα 61 του ο καταξιωμένος δημοσιογράφος Ιάσων Τριανταφυλλίδης, ενώ την προτελευταία μέρα του μήνα ήρθε η είδηση του θανάτου του αντισυμβατικού σκηνοθέτη Δημήτρη Κολλάτου σε ηλικία 87 ετών.

Getty Images / Ron Galella

Το Χόλιγουντ έμεινε φτωχότερο μετά το τραγικό τέλος του βραβευμένου με δύο Όσκαρ, Τζιν Χάκμαν -βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του δίπλα στη σύζυγο του, που είχε πεθάνει λίγες μέρες νωρίτερα- στις 18/2 σε ηλικία 95 ετών. Στις 24/2 σίγησε για πάντα η βελούδινη φωνή του “Killing me softly”, Ρομπέρτα Φλακ (στα 88 της). Οι σοκαριστικές ειδήσεις συνεχίστηκαν στις 26/2, στην είδηση του ξαφνικού θανάτου της γνωστής από τηλεοπτικές σειρές όπως το “Gossip Girl”, Μισέλ Τράχτενμπεργκ σε ηλικία μόλις 39 ετών.

Στην Ελλάδα θρηνήσαμε τις απώλειες του Τάκη Οικονομόπουλου (ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες όλων των εποχών) στις 10/2, αλλά κι ενός αγαπημένου και ξεχωριστού ερμηνευτή, του Μανώλη Λιδάκη που βρέθηκε νεκρός στις 26/2 στην Κρήτη, μόλις δύο μέρες πριν γιορτάσει τα 65α γενέθλια του.

Eurokinissi

Η είδηση της απώλειας της ηθοποιού Καίτης Κωνσταντίνου στις 10/3 σόκαρε το πανελλήνιο. Η πολυαγαπημένη Σωσώ των τηλεοπτικών “Εγκλημάτων” έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, την οποία είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα.

Στις 29 Μαρτίου, έφυγε από τη ζωή ένα είδωλο της μικρής οθόνης, ο διάσημος από τους ρόλους του σε σειρές όπως “Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας” και το “Σογκούν”, Ρίτσαρντ Τσαμπερλέιν, σε ηλικία 91 ετών.

Ο Απρίλιος ξεκίνησε με άλλη μία απώλεια ενός ηθοποιού που άφησε το στίγμα του στον κινηματογράφο, με σπουδαίες ερμηνείες σε ταινίες όπως οι “Doors”, το “Top Gun” και το “Batman forever”. Ο Βαλ Κίλμερ έφυγε από πνευμονία την 1η του μήνα στο Λος Άντζελες σε ηλικία 66 ετών.

Getty Images / Stephane Cardinale

Στις 21/4 ανακοινώθηκε ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου σε ηλικία 88 ετών. Ήταν ο πρώτος Πάπας από τη Λατινική Αμερική, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του στάθηκε στο πλευρό των φτωχών και αδύναμων, κερδίζοντας το προσωνύμιο “ο Πάπας του Λαού”.

Ένας πολυαγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, πρωταγωνιστής του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ο Νίκος Γαλανός, έφυγε από τη ζωή στις 19 Μαΐου σε ηλικία 79 ετών, αφήνοντας πίσω του την παρακαταθήκη ενός ξεχωριστού ερμηνευτή κι ενός σεμνού ανθρώπου.

Οι απώλειες από τον χώρο του ελληνικού σινεμά και της τηλεόρασης συνεχίστηκαν τον Ιούνιο. Η “Κοκορόμυαλη” της δεκαετίας του ‘70 και αγαπημένη πρωταγωνίστρια του “Ρετιρέ”, Κατερίνα Γιουλάκη, άφησε την τελευταία της πνοή στις 9 Ιουνίου σε ηλικία 87 ετών.

Στις 15 Ιουλίου, η κοινοποίηση στο Facebook ότι “ο αγαπημένος μας Γεράσιμος έφυγε για ένα άλλο φως” σκόρπισε θλίψη στο ελληνικό κοινό. Ο Γεράσιμος Μιχελής, καταξιωμένος ηθοποιός του θεάτρου και ένας από τους πλέον αγαπημένους “κακούς” της ελληνικής τηλεόρασης μετά το ρόλο του στο “Παρά πέντε”, έφυγε χτυπημένος από τη νόσο ALS σε ηλικία 59 ετών.

Getty Images

Λίγες μέρες μετά, στις 22/7 γράφτηκε η τελευταία σελίδα στο μύθο του “Πρίγκηπα του Σκότους”, πρωτοστάτη της heavy metal και εμβληματικού τραγουδιστή των Black Sabbath, Όζι Όσμπουρν -στα 76 του. Ο μήνας σημαδεύτηκε και από τις απώλειες του αγαπημένου πρωταγωνιστή του Ταραντίνο, Μάικλ Μάντσεν (3/7), του γνωστού από το “Nip Tuck”, Τζούλιαν ΜακΜάχον (2/7) και του ηθοποιού και σταρ του WWE, Χαλκ Χόγκαν (24/7).

Στις 24 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο δημοσιογράφος, συγγραφέας και παραγωγός, Δημήτρης Κωνσταντάρας. Λίγο νωρίτερα, στις 17/8 απεβίωσε στα 87 του, ένας από τους κορυφαίους Βρετανούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, ο υπέροχος γαλανομάτης Τέρενς Σταμπ.

Getty Images / Adriano Alecchi

Ο Σεπτέμβριος ξεκίνησε με την απώλεια ενός θρύλου της μόδας, του Τζόρτζιο Αρμάνι. Ο εμβληματικός σχεδιαστής, που όρισε μια ολόκληρη εποχή στιλ και κομψότητας, έφυγε στα 91 του στις 4/9. Ακόμα ένα τέλος εποχής ήρθε στις 16/9 με την είδηση του θανάτου ενός μύθου του Χόλιγουντ. Ο “Υπέροχος Γκάτσμπι” Ρόμπερτ Ρέντφορντ, χαρισματικός ηθοποιός, παραγωγός, σκηνοθέτης και ιδρυτής του φεστιβάλ κινηματογράφου, Sundance, έφυγε στον ύπνο του στα 89 του χρόνια, αφήνοντας πίσω του μια μακρά και σπουδαία παρακαταθήκη. Κι ακόμα ένα κεφάλαιο μιας λαμπερής κινηματογραφικής εποχής έκλεισε στις 23/9 με τον θάνατο της Ιταλίδας σταρ του “Γατόπαρδου” και του “Ρόκο και τ’ αδέρφια του”, Κλαούντια Καρντινάλε.

Οι μεγάλες απώλειες από τον χώρο του κινηματογράφου συνεχίστηκαν τον Οκτώβριο με τον θάνατο της πολυαγαπημένης και πολυβραβευμένης πρωταγωνίστριας του “Νευρικού Εραστή”, του “Μανχάταν” και του “Νονού”, Νταϊάν Κίτον, η οποία έφυγε στα 79 της στις 11/10. Δύο μέρες μετά, η αγαπημένη “θεία Μπεμπέκα” από τις “Τρεις Χάριτες”, Άννα Κυριακού, με τη μακρά πορεία στο θέατρο και το σινεμά, άφησε την τελευταία της πνοή στα 96 της.

Getty Images

Ο αγαπημένος “Νιόνιος” των Ελλήνων, ο δημιουργός της “Συννεφούλας” και πρωτεργάτης των Ελλήνων τραγουδοποιών, δεν είναι πια εδώ. Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε στις 21/10 σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του το βαθύ κι ανεξίτηλο αποτύπωμα ενός έργου που σφράγισε εποχές, ενέπνευσε γενιές κι ένωσε στους ίδιους στίχους τις φωνές όλων των Ελλήνων.

Στις 7 Νοεμβρίου έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών ο σχεδιαστής και γνήσιος μπον βιβέρ, Ντίμης Κρίτσας, που κάποτε έντυνε γαλαζοαίματες και σταρ όπως η Λάνα Τάρνερ. Στις 21 του ίδιου μήνα απεβίωσε στα 91 της μια από τις εμβληματικές φωνές του ιταλικού τραγουδιού, η Ορνέλα Βανόνι.

Ο Δεκέμβριος ξεκίνησε με τη σοκαριστική είδηση της δολοφονίας του σκηνοθέτη αγαπημένων ταινιών (“Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι”, “Στάσου πλάι μου”, “Μίζερι”) Ρομπ Ράινερ, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος μαζί με τη σύζυγο του στις 14/12 -με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπεύθυνο τον γιο τους, Νικ.

Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα ανακοινώθηκε η είδηση του θανάτου του Κρις Ρία, του μουσικού που τραγούδησε μια από τις μεγάλες Χριστουγεννιάτικες επιτυχίες, το “Driving home for Christmas”.

Getty images@Hulton Archive

Μια ακόμα αυλαία έπεσε τις μέρες των γιορτών, με την απώλεια ενός μύθου του κινηματογράφου, της Μπριζίτ Μπαρντό. Η απόλυτη κινηματογραφική ενσάρκωση της θηλυκότητας, θρυλική Μπε Μπε έφυγε από τη ζωή στα 91 της στις 28/12.

Ο κατάλογος των προσώπων που χάθηκαν μέσα στο 2025 δεν εξαντλείται στους παραπάνω. Ήταν η χρονιά που ο ελληνικός καλλιτεχνικός χώρος θρήνησε επίσης τις απώλειες των Άλκη Γιαννακά, Σοφίας Σεϊρλή, Κώστα Μοναχού, Ράνιας Ιωαννίδου, Πόπης Χριστοδούλου, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ενώ απώλειες είχε και ο χώρος της δημοσιογραφίας (Αντώνης Κακορίκος, Ηρώ Καριοφύλλη, Κώστας Καββαθάς, Αργύρης Ζήλος) και της πολιτικής (Απόστολος Βεσυρόπουλος, Αλέκος Φλαμπουράρης, Πέτρος Μολυβιάτης).

Οι αποχαιρετισμοί του 2025 μας υπενθυμίζουν τη δύναμη της ανθρώπινης προσφοράς και τη διάρκεια του έργου πέρα από τον χρόνο. Τα τραγούδια, οι ταινίες, οι ιδέες, τα βιβλία και οι πράξεις όσων έφυγαν συνεχίζουν να μας συνοδεύουν και να μας εμπνέουν. Ας κρατήσουμε, λοιπόν, στη μνήμη το 2025 όχι μόνο ως μια χρονιά απώλειας, αλλά και ως υπενθύμιση του πόσο βαθιά μπορεί ο άνθρωπος να αγγίξει τον κόσμο γύρω του, μέσα από τραγούδια, εικόνες, ιδέες και στιγμές που δεν ξεφτίζουν στον χρόνο.