Τζένη Μπαλατσινού: Αποχαιρετά το 2025 με 20 αγαπημένες φωτογραφίες με την οικογένειά της

Η Τζένη Μπαλατσινού κλείνει το “κεφάλαιο 2025”, δημοσιεύοντας 20 “κλικ” από τις πιο αγαπημένες στιγμές που έζησε με την οικογένειά της κατά τη διάρκεια του έτους.

Λίγες ώρες έμειναν μέχρι να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση του 2026. Το 2025 φτάνει στο τέλος του και η 31η Δεκεμβρίου αποτελεί συνήθως την ημέρα, που ανατρέχουμε σε όσα ζήσαμε, μάθαμε και είδαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που αφήνουμε πίσω μας. Μια ανάσα, λοιπόν, πριν γυρίσουμε σελίδα, η Τζένη Μπαλατσινού κάνει τον δικό της απολογισμό και θυμάται μερικές από τις πιο ανέμελες και γεμάτες χαρά στιγμές το 2025.

Η executive consultant του JennyGr έκανε μια αναδρομή σε όσα βίωσε αυτή τη χρονιά και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές που έμειναν χαραγμένες στη μνήμη. Πρωταγωνιστές αυτών είναι φυσικά οι άνθρωποί της: ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας, τα τέσσερα παιδιά της, οι γονείς της και σημαντικοί φίλοι. Η Τζένη Μπαλατσινού θυμάται αυτές τις στιγμές με ένα γλυκό χαμόγελο στα χείλη και είναι έτοιμη για όλες τις επόμενες που θα έρθουν.

Η Τζένη Μπαλατσινού αποχαιρετά το 2025 με οικογενειακές φωτογραφίες

«Με αγάπη κρατιούνται οι κρίκοι του κύκλου της ζωής μας. Να αγαπάτε και να αγαπιέστε. Χρόνια πολλά!», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, στέλνοντας την ευχή της στους ανθρώπους αυτής της διαδικτυακής κοινότητας.

Ένα από τα highlight του 2025 είναι αναμφίβολα ο γάμος της μεγαλύτερης κόρης της, Αμαλίας, με τον αγαπημένο της, Jake Medwell, στην Αμερική. Τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι αποδράσεις στο καταφύγιό της, την Πάτμο, αλλά και αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότητας με τα παιδιά και τους φίλους της, είναι κάποια από τα «κλικ», που θα δεις στο παρακάτω καρουζέλ.



