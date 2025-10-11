Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ

Με το μήνυμα “It’s Mrs Medwell to you” ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιά της, Τζέικ Μέντγουελ.

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ Μέντγουελ επισφράγισαν τη σχέση τους με πολιτικό γάμο, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στο Τέξας.

Με μια λιτή τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου. Η νύφη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τη χαρμόσυνη είδηση, οι οποίοι ευχήθηκαν τα καλύτερα για το ζευγάρι.

Οι δύο τους είχαν αρραβωνιαστεί από τον Φεβρουάριο, ενώ το καλοκαίρι ακολούθησε ένα μπάτσελορ πάρτι στο Σαιν-Τροπέ.

«Ο Τζέικ είναι ο πρώτος άνθρωπος που αγάπησε τα κομμάτια του εαυτού μου που νόμιζα ότι δεν μπορούν να αγαπηθούν. Όλοι έχουμε αδυναμίες αλλά στα μάτια του σωστού ανθρώπου, αυτά τα κομμάτια αντιμετωπίζονται με καλοσύνη, όχι με κριτική. Η αγάπη του με έκανε να νιώσω ότι με βλέπει πραγματικά και ότι είμαι ασφαλής»,

είχε δηλώσει μέσα από το Tik Tok για τον αγαπημένο της.

Η λιτή τελετή με απουσία αγαπημένων προσώπων, επιβεβαιώνει εν μέρει τα όσα έχουν γίνει γνωστά, δηλαδή πως το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο στην Ελλάδα το επόμενο καλοκαίρι, με παρόντες συγγενείς και αγαπημένους φίλους.