Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράζεται σπάνια στιγμιότυπα από τη φιλία τους

Το συγκινητικό αντίο στον σπουδαίο σχεδιαστή μόδας

Η Τζένη Μπαλατσινού αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον κορυφαίο σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου 2025, σε ηλικία 91 ετών.\

Το μήνυμα της Τζένης Μπαλατσινού στο Instagram

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Τζένη Μπαλατσινού μίλησε για τον φίλο και συνεργάτη της:

«Ένας άνθρωπος που αγάπησε βαθιά τη γυναίκα, τους φίλους του, την οικογένειά του – τα φυτά του. Ένας δημιουργός που έκανε τα πάντα με τα ίδια του τα χέρια, με πείσμα, αφοσίωση και αγάπη. Μαγείρευε μόνος του και ήταν ένας υπέροχος οικοδεσπότης, γεμάτος φροντίδα και γενναιοδωρία.

Ήταν εκείνος που έδωσε στο παντελόνι κομψότητα, που έδειξε στις γυναίκες πως μπορούν να κάνουν δικό τους το ανδρόγυνο στυλ και να το φορούν με χάρη και δύναμη. Η απλότητά του δεν ήταν απλώς αισθητική∙ ήταν ψυχή, σεβασμός, τέχνη.

Κι εσύ, @brunimiki , στάθηκες πάντα δίπλα του με την αγάπη σου και τη διακριτική σου παρουσία, σαν μια δεύτερη αδελφή του.

Σε ευχαριστούμε, Giorgio, που μας δίδαξες πως η αληθινή ομορφιά κρύβεται στην απλότητα.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μου φίλε».

Η ανακοίνωση του Οίκου Armani

Ο οίκος Armani επιβεβαίωσε την απώλεια με ανακοίνωση: «Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του, Τζόρτζιο Αρμάνι».

Τζένη Μπαλατσινού - Τζιόρτζιο Αρμάνι ©Τζένη Μπαλατσινού

Οι προσωπικές αναμνήσεις της Μπαλατσινού από τον Giorgio Armani

Η Μπαλατσινού είχε μιλήσει και στο παρελθόν για τη σχέση της με τον σχεδιαστή. Το 2018, σε προσωπικό της κείμενο στο Jenny.gr, θυμόταν τις στιγμές που έζησε στο σπίτι του στην Pantelleria της Ιταλίας, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο που αγαπούσε το καλοκαίρι, τη θάλασσα, τη γεύση της ζωής και την απλότητα. Όπως έγραψε τότε:

«Με φυσική φινέτσα και ευγένεια, τον πρωτογνώρισα πριν από 15 χρόνια μέσω της Μίκι Μπρούνι, της γυναίκας που ουσιαστικά, έφερε το brand Armani στην Ελλάδα, με την οποία είναι φίλος πάνω 40 χρόνια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις μέρες που με φιλοξένησε στο σπίτι - την Pantelleria – στηv Ιταλία και έζησα από κοντά την απλότητα. Μία απλότητα, ενός ανθρώπου, που αγαπά το καλοκαίρι, τις γεύσεις του, το γαλάζιο της θάλασσας, τα λουλούδια που φυτεύει μόνος του στον κήπο. Όσοι τον γνωρίζουν από κοντά, μπορούν να καταλάβουν πώς ένας άνθρωπος όπως αυτός, που τελικά δεν είχε κατασταλάξει για το τί πραγματικά ήθελε να κάνει στη ζωή του έως τα 40 του χρόνια, κατάφερε να δημιουργήσει μία αυτοκρατορία», έγραφε σε ένα πιο προσωπικό κείμενο το 2018 στο jenny.gr η Τζένη Μπαλατσινού.

Τζένη Μπαλατσινού - Τζιόρτζιο Αρμάνι ©Τζένη Μπαλατσινού

Τζιόρτζιο Αρμάνι ©Τζένη Μπαλατσινού

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η παρακαταθήκη του κορυφαίου σχεδιαστή μόδας

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι άλλαξε για πάντα τον κόσμο της μόδας. Με το μινιμαλιστικό του όραμα, την απλότητα και την κομψότητά του, επηρέασε γενιές γυναικών και ανδρών, αφήνοντας παρακαταθήκη ένα brand που έγινε συνώνυμο της διαχρονικής φινέτσας.