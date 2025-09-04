Το όνομά του ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στιλ και κομψότητα

Θλίψη έφερε στον κόσμο της μόδας η είδηση πως ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής μόδας έφυγε από τη ζωή. «Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστης κινητήριας δύναμής του: Τζόρτζιο Αρμάνι», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οίκος μόδας.



Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ήταν 91 ετών και το όνομά του ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το μοντέρνο ιταλικό στιλ και κομψότητα.

«Ο Il Signor Armani, όπως τον αποκαλούσαν, πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, έφυγε από τη ζωή περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του μέρες, αφιερωμένος στην εταιρεία, τις συλλογές και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά έργα» έγραψε στην επίσημη δημοσίευση του ο οίκος στο Instagram και συνέχισε:

«Η εταιρεία αποτελεί αντανάκλαση, σήμερα και πάντα, του οράματός του. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον Όμιλο με σεβασμό και συνέχεια στις αξίες του».

Το Σαββατοκύριακο θα στηθεί λαϊκό προσκύνημα από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Via Bergognone 59, εντός του Armani/Teatro ενώ σύμφωνα με τη ρητή επιθυμία του ίδιου η κηδεία θα τελεστεί ιδιωτικά.

Ο εμβληματικός σχεδιαστής ήταν άρρωστος αρκετό καιρό και μάλιστα δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου τον Ιούνιο.

Αυτή ήταν και η πρώτη φορά στην καριέρα του που δεν έδωσε το «παρών» σε show του, ενώ μια από τις τραγικές ειρωνείες της περιόδου που έφυγε από τη ζωή είναι το γεγονός πως η επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση του οίκου ήταν πριν λίγες ημέρες, στις 30 Αυγούστου ενώ στις 24 Σεπτεμβρίου, η Πινακοθήκη Ντι Μπρέρα του Μιλάνου έχει ήδη προγραμματιστεί να παρουσιαστεί η πρώτη έκθεση μόδας του Armani με τίτλο Armani/Casa Brera.

Γεννημένος στην Piacenza της βόρειας Ιταλίας το 1934, ο Αρμάνι σπούδασε ιατρική προτού στραφεί στον κόσμο της μόδας. Ίδρυσε την εταιρεία του με τον αείμνηστο συνεργάτη και σύντροφο στη ζωή, Sergio Galeotti, και έκτοτε ανέπτυξε μια πλούσια δημιουργική πορεία με παρουσία σε υψηλή ραπτική, ready to wear αξεσουάρ, καλλυντικά, κοσμήματα, εσωτερική διακόσμηση και ακόμα και στον τομέα των πολυτελών ξενοδοχείων σε πόλεις όπως Μιλάνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Τόκιο, Σεούλ και Σαγκάη.

Τα πρώτα βήματα το 1975

Η δημιουργική του υπογραφή θεωρήθηκε επαναστατική μεταξύ των δεκαετιών '70 και '80 ενώ ήταν εκείνος που δημιούργησε μια από τις πιο αξιοθαύμαστες ιδιωτικές επιχειρηματικές αυτοκρατορίες στον χώρο της μόδας. Από την πρώτη του εμφάνιση τον Ιούλιο του 1975, ο Τζόρτζιο Αρμάνι, με τον δικό του μοναδικό τρόπο παρουσίασε τα μοντέρνα σχέδιά του τα οποία όμως ήταν βασισμένα σε μια απλή και ανεπιτήδευτη αισθητική.

Η γυναικεία συλλογή του τότε έγινε γρήγορα ευρέως γνωστή χάρη στα απλά σχήματα και τα ανδρόγυνα κοψίματα με αποδομημένα κοστούμια, κατασκευασμένα από ρευστά υφάσματα όπως βισκόζη και μάλλινα κρεπ. Όσο για το εμβληματικό του άρωμα, το πρώτο γυναικείο άρωμά του κυκλοφόρησε το 1982 και σήμερα διαθέτει μια μεγάλη γκάμα τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες.

«Είμαι πολύ ενεργός σε κάθε δραστηριότητα της επιχείρησής μου, συμπεριλαμβανομένων των project αρωμάτων και καλλυντικών. Λατρεύω την πρόκληση της δημιουργίας κάτι καινούργιου. Δεν είναι ποτέ τόσο εύκολο, αλλά πάντα ανταμείβεται στο τέλος» έλεγε.



Οι διακρίσεις του

Τα επιτεύγματα του, του χάρισαν μια σειρά από βραβεία, μεταξύ άλλων το Βραβείο Μόδας Neiman Marcus το 1979, το Grand'Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica, το Βραβείο Καλύτερου Διεθνούς Σχεδιαστή και Επιτεύγματος Ζωής του CFDA για την ανδρική ένδυση και την τέχνη και τη μόδα, ενώ το 2006 του απονεμήθηκε τιμητικό πτυχίο από το Central Saint Martin's College του Λονδίνου και ένα στο βιομηχανικό σχεδιασμό από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου.

Ο Αρμάνι διετέλεσε επίσης Πρεσβευτής Καλής Θέλησης της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ενώ το 2003 τιμήθηκε στο Rodeo Drive Walk of Style.

Με τα χρόνια, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε ένα όραμα που επεκτάθηκε από τη μόδα σε κάθε πτυχή της ζωής, είχε το ταλέντο άλλωστε να προβλέπει τις εποχές με εξαιρετική σαφήνεια ενώ αν κάτι τον ωθούσε αυτό ήταν η αδιάκοπη περιέργεια και η βαθιά προσοχή στο παρόν και στους ανθρώπους. Ιδιαίτερα αγαπητός, ο σχεδιαστής έχτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία με το όραμά του να παραμένει ζωντανό και τις αξίες του να μεταλαμπαδεύονται από γενιά σε γενιά.