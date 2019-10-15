Kate Middleton: H ασυναγώνιστα κομψή εμφάνιση στο Πακιστάν που θύμισε την πριγκίπισσα Diana
Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton έφθασαν τη Δευτέρα στο Πακιστάν, όπου θα ξεκινήσουν από σήμερα τη δύσκολη περιοδεία τους στη χώρα που δίνει αιματηρές μάχες εναντίον του εξτρεμισμού με δεκάδες χιλιάδες νεκρούς.
Το μακρύ τιρκουάζ φόρεμα και το παντελόνι, που επέλεξε να φορέσει η Kate κατά την άφιξή της στη χώρα, θύμισε την πριγκίπισσα Diana, όταν είχε επισκεφθεί το Πακιστάν.
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Event: #RoyalVisitPakistan Arrival 👗/👖: Catherine Walker Bespoke Outfit 👠: Rupert Sanderson Malory Heels- Repeat 👛: Zeen Cream Gleam Clutch 💎: Zeen Earrings ———————————————- #britishroyalfamily #princewilliam #dukeofcambridge #duchessofcambridge #katemiddleton #princegeorge #princesscharlotte #princelouis
Το Πακιστάν ήταν πολύ ιδιαίτερη χώρα για την πριγκίπισσα, καθώς ήταν ερωτευμένη με τον Πακιστανό γιατρό, Hasnat Khan.
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The Duke and Duchess of Cambridge have arrived in Pakistan! ڈیوک اور ڈچز آف کیمبرج پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ The Duke and Duchess’s first official visit to the country will pay respect to the historical relationship between Britain and Pakistan, but will largely focus on showcasing Pakistan as it is today — a dynamic, aspirational and forward-looking nation. ڈیوک اور ڈچز آف کیمبرج کا پاکستان کا پہلا شاہی دورہ برطانیہ اور پاکستان کے مابین تاریخی تعلقات کی عزت افزائی ہے، لیکن زیادہ تر توجہ موجودہ دور کے پاکستان بحیثیت ایک متحرک، زندہ و جاوید اور دور اندیش ملک کی ترویج پر ہوگی۔ From the modern leafy capital Islamabad, to the vibrant city of Lahore, the mountainous countryside in the North, and the rugged border regions to the West, the visit will span over 1000km, and will take in Pakistan’s rich culture, its diverse communities, and its beautiful landscapes. شاہی دورہ جدید طرز پر تعمیر شدہ سر سبز دارالحکومت اسلام آباد سے زندہ دلوں کے شہر لاہور، عظیم پہاڑی سلسلوں پر مشتمل شمالی علاقہ جات اور مغرب کی جانب ناہموار سرحدی علاقوں تک ہزار کلو میٹر سے زائد سفر پر مشتمل ہوگا۔ اس دوران پاکستان کی بھرپور ثقافت، مختلف ثقافتوں پر مشتمل آبادیوں اور اس کے خوبصورت مناظر سے آگاہی اور لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ 📷 Kensington Palace #RoyalVisitPakistan #pakistan
Έπειτα από μια πτήση 8 ωρών, το ζεύγος έφτασε στο Πακιστάν ενώ οι λεπτομέρειες για την πενθήμερη επίσκεψή τους δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη. Σύμφωνα με τον πρεσβευτή της Βρετανίας στο Πακιστάν, Τόμας Ντρου, «Στόχος της επίσκεψης είναι να τιμηθούν οι ιστορικές σχέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με το Πακιστάν».
Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει το παλάτι του Kensington, το ταξίδι αυτό είναι «το πιο περίπλοκο που αναλαμβάνει ο δούκας και η δούκισσα μέχρι σήμερα, δεδομένων των αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής και ασφαλείας».
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