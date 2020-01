Ο Σταύρος Νιάρχος και η Dasha Zhukova παντρεύτηκαν- Οι εντυπωσιακές στιγμές από τον γάμο τους

View this post on Instagram

Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.⠀ ⠀ Роскошная церемония состоялась вчера на швейцарском горнолыжном курорте Санкт-Мориц.⠀ ⠀ По слухам, Дарья и Ставрос официально связали себя узами брака в прошлом году в Париже, однако свадьбу сыграли только сейчас.