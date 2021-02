Η Courteney Cox έπαιξε στο πιάνο το «I'll Be There for You» των The Rembrandts και ξεσήκωσε τους fan των «Friends»

Η Courteney Cox έπαιξε στο πιάνο το «I'll Be There for You» των The Rembrandts, το τραγούδι τίτλων της iconic σειράς των 90s, «Friends» και προκάλεσε στους fans μία μεγάλη δόση νοσταλγίας.

Μαζί με τον μουσικό Joel Taylor να την συνοδεύει στην κιθάρα, πατούσε τα πλήκτρα του πιάνου στις νότες του τραγουδιού, ενώ χτυπούσε ακόμα και τα παλαμάκια στον ρυθμό. Στη συνέχεια ανέβασε το video στον λογαριασμό της στο Instagram και έγραψε στη λεζάντα: «Πώς το έκανα;» #friends #pianocover @jadeehlers @thisisjoeltaylor», ενώ προέτρεψε τους followers να της γράψουν στα σχόλια ποιο τραγούδι να μάθει στη συνέχεια.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Cox ανεβάζει ένα τέτοιο video. Νωρίτερα αυτό το μήνα, δημοσίευσε μία διασκευή στο πιάνο του «Drivers License» της Olivia Rodrigo. Το clip τράβηξε την προσοχή της τραγουδίστριας, η οποία σημείωσε ότι η Cox «έσκισε» το τραγούδι της.

Εμείς τραγουδήσαμε μαζί της και ανυπομονούμε για το Reunion των «Friends» στη μικρή οθόνη.

