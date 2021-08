To αστρονομικό ποσό που παίρνουν DiCaprio και Lawrence για να γυρίσουν ταινία στο Netflix

Μία «ανάσα» πριν τη νέα κινηματογραφική σεζόν, το Netflix ετοιμάζει μία νέα παραγωγή με πρωταγωνιστές τους Leonardο DiCaprio και Jennifer Lawrence. Με τίτλο Don’t Look Up, θα περιστρέφεται γύρω από τη ζωή δύο αστρονόμων που προσπαθούν να προειδοποιήσουν την ανθρωπότητα για το μέλλον της Γης.

Οι ηθοποιοί είναι βραβευμένοι με Oscar, ταλαντούχοι, δημοφιλείς – περιμένουμε, λοιπόν, να φανεί αυτό στις αμοιβές τους. Κανείς τους δε δουλεύει για λιγότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια, όμως το Netflix αύξησε ακόμη περισσότερο το ποσό, προσφέροντας 30 εκατομμύρια στον Leo και 25 στην JLaw που, τώρα πια, είναι η πιο ακριβοπληρωμένη σταρ του Hollywood. Φαίνεται πως η εταιρεία πιστεύει πολύ στο νέο της project.

Δεν είναι καν τα περισσότερα χρήματα που έχει προσφέρει το Netflix σε πρωταγωνιστές του. Ο Will Smith και ο Denzel Washington πήραν από 40 εκατομμύρια για τους ρόλους τους στα King Richard και The Little Things, αντίστοιχα. Από την άλλη, ο Robert Pattinson θα λάβει μόλις 3 εκατομμύρια όταν υποδυθεί τον Batman.



