Ο Mark Hamil έκανε tweet το όνομά του και έγινε viral, γιατί είναι ο Luke Skywalker και γιατί μπορεί

Είναι ο Luke Skywalker. Ποιος να του πει τι; Αν θέλει να κάνει tweet το όνομά του, θα το κάνει και θα γίνει viral.

Ο Mark Hamill απλώς έγραψε το όνομά του και έκανε το γύρο του διαδικτύου. Όχι επειδή δεν είχε κάτι καλύτερο, αλλά απάντησε σε έναν θαυμαστή που τον προκάλεσε. «Απλώς γράψτε “Mark Hamill” και θα πάρετε χιλιάδες likes», έλεγε η ανάρτησή του. Κι ο ηθοποιός το έκανε.

Αποδείχθηκε πως ο ισχυρισμός της χρήστη του Twitter @LozzaBean12 ήταν σωστός. Σχεδόν αμέσως, το post συγκέντρωσε 560 χιλιάδες likes και περίπου 30 χιλιάδες retweets.

Ο σκηνοθέτης Ken Olin αποφάσισε να συμμετάσχει. «Θα δουλέψει για όλους; Για να δούμε: Mark Hamill», έγραψε. Κι ο Γερμανός ηθοποιός Flula Bork πρόσθεσε «”Mark Hamill” τα λέμε, με χιλιάδες likes». Την προσπάθειά του έκανε κι ο George Takei.

Mark Hamill.

And now we wait. https://t.co/9vhQz5hBkN

— George Takei (@GeorgeTakei) September 5, 2021