Η εμφάνιση της Zendaya στο Dune κράτησε λιγότερο από τους τίτλους τέλους της ταινίας

Έκλεψε την παράσταση στο trailer. Προώθησε την ταινία όσο καλύτερα μπορούσε. Έκανε τόσο καλή δουλειά – ήμασταν σίγουροι ότι θα τη βλέπαμε για ένα δεκάλεπτο, τουλάχιστον. Όμως όχι. Όπως ο Jared Leto στο Suicide Squad, έτσι κι η Zendaya στο Dune, εμφανίστηκε μόνο για λίγο. Δηλαδή για επτά λεπτά, σε ένα έργο με διάρκεια δυόμισι ώρες.

Περπάτησε σε κάθε κόκκινο χαλί πλάι στον Timothée Chalamet. Περιμέναμε να έχει περισσότερες ατάκες – περισσότερο screen time, έστω.

Όπως είναι φυσικό, χρήστες του Twitter ανέλαβαν να μιλήσουν πριν από εμάς, για εμάς.

«Τι εννοείς η Zendaya είναι στο Dune μόνο για επτά λεπτά», έγραψε κάποιος.

WHAT DO YOU MEAN ZENDAYA IS ONLY IN DUNE FOR SEVEN MINUTES pic.twitter.com/NHH0es6JFm — anna says abortion is healthcare (@GrahSeeYa) October 22, 2021

«Κουράστηκα να βλέπω τη Zendaya να εμφανίζεται την προώθηση και να μην παίρνει τον χρόνο και το υλικό που της αξίζει», έγραψε η δημοσιογράφος του Vulture, Zoe Haylock.

tired of seeing zendaya paraded for press and not given the time and material she deserves https://t.co/wginX7Bx18 — zoë (@zoe_alliyah) October 22, 2021

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον κόπο της Zendaya. Προσπαθεί για την προώθηση του Dune σαν κάποια που έπαιξε περισσότερο από 5 λεπτά στην ταινία», τόνισε άλλος.

Gotta give Zendaya credit. She's been working that #Dune promotional tour like someone who had more than five lines in the movie. Attagirl. — Tom and Lorenzo (@tomandlorenzo) October 23, 2021

Τα memes δεν άργησαν να δημιουργηθούν. Δίκαιο.

this is literally all Zendaya does in her 2 minutes of screen time in Dune i'm not joking pic.twitter.com/W4SxQGJgw5 — gaspar | kaidan's bf (real) (@alenkorra) October 23, 2021

zendaya her entire 10 minutes of screentime in dune (2021): pic.twitter.com/8yxlsaQUQY — nicole ‎✵ (@euphoricdanvers) October 22, 2021

Το Dune κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους νωρίτερα μέσα στον μήνα. Με σκηνοθέτη τον Denis Villeneuve, διηγείται το ταξίδι του πρωταγωνιστή, Paul Atreides (Timothée Chalamet) και των γονιών του (Oscar Isaac και Rebecca Ferguson) σε έναν νέο πλανήτη, όπου βρίσκεται η πολυτιμότερη πρώτη ύλη του σύμπαντος.

