O Harry Styles ντύθηκε Dorothy από τον «Μάγο του Οζ» και κέρδισε το Halloween

Αν νομίζατε ότι υπάρχει κάποιο outfit που δεν μπορεί να υποστηρίξει ο Harry Styles, κάνετε λάθος. Γιατί και Dorothy από τον «Μάγο του Οζ» ντύθηκε, και συναυλία έκανε και ήταν (πάλι) υπέροχος.

Το βράδυ του Σαββάτου, έδωσε το πρώτο του show με θέμα το Halloween, στη Madison Square της Νέας Υόρκης. Φόρεσε το φόρεμά του, έβαψε τα μάγουλά του κατακόκκινα, πρόσθεσε κόκκινο καλσόν και στα μαλλιά του έβαλε έναν φιόγκο. Και παρέμεινε σέξι. Και δεν καταλαβαίνουμε πώς το καταφέρνει.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τραγούδησε το Somewhere Over the Rainbow από την ταινία. Φυσικά, ερμήνευσε και τον ύμνο του καλοκαιριού – Οκτώβρη μήνα – Watermelon Sugar, για να μην αφήσει κανέναν παραπονεμένο.

Έγινε viral στο Twitter, όπως ήταν αναμενόμενο. Το στηρίζουμε.

Harry Styles, dressed as Dorothy, waving and dancing with a Pride flag. We won. #Harryween 🎃

10.30.21 📸: bethandbono pic.twitter.com/Oe3LAAMaAY — HL Daily On Tour (@HLDTour) October 31, 2021

Harry Styles looked amazing dressed up as Dorothy at Madison Square Garden. pic.twitter.com/1CAYsp2mBA — Affinity Magazine (@TheAffinityMag) October 31, 2021

Ο Harry Styles ήταν iconic από την εφηβεία του ακόμη, ως μέλος των One Direction. Από τη στιγμή, όμως, που αποφάσισε να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο, άφησε ελεύθερο τον εαυτό του και εκφράζει την αγάπη του για τη μόδα με κάθε τρόπο.

Το 2020, έγινε ο πρώτος άνδρας που βρέθηκε στο εξώφυλλο της Vogue. Φόρεσε δαντελένιο φόρεμα και κοστούμι, δηλώνοντας πως δεν του αρέσει να περιορίζεται, όσον αφορά στο ντύσιμό του.

«Τα ρούχα είναι για να περνάς καλά και να πειραματίζεσαι», είχε πει τότε. «Όταν βγάζεις από τη ζωή σου την ταμπέλα “ανδρικά και γυναικεία ρούχα”, όταν απαλλαγείς από αυτό το βάρος, προφανώς ανοίγεις τον χώρο στον οποίο μπορείς να παίξεις».

πηγή φωτογραφίας: Instagram

