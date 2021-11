Ετοιμαστείτε: Η Mariah Carey κήρυξε την έναρξη της Χριστουγεννιάτικης περιόδου ακριβώς όπως φαντάζεστε

Η Βασίλισσα των Χριστουγέννων επέστρεψε. Από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, η Mariah Carey αποφάσισε ότι ήρθε η εποχή των γιορτών. Και ποιοι είμαστε εμείς να την αμφισβητήσουμε;

Σε βίντεο που ανάρτησε στα social media, ντύθηκε στα κόκκινα, έσπασε την κολοκύθα του Halloween και από πίσω άρχισε να παίζει το All I Want for Christmas is You. «'Ηρθε η ώρα», ακούμε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Επιτέλους, μπορούμε να στολίσουμε.

Η ποπ σταρ εμφανίζεται, έπειτα, σε ένα σαλόνι που «φωνάζει» Χριστούγεννα, φορώντας στολή Αγίου Βασίλη – τη δική της εκδοχή, φυσικά – ενώ πετάει ρύζι στον αέρα και ουρλιάζει από χαρά. Μαζί της, κι εμείς (αλλά από μέσα μας).

Πέρσι, η Mariah Carey σηματοδότησε την έναρξη της εορταστικής περιόδου με ένα παρόμοιο βίντεο. Ένα ξωτικό πήγαινε στο σπίτι της, ενώ εκείνη καθόταν πίσω από την πόρτα σε χριστουγιεννιάτικο θρόνο. Πλάι σε δέντρα γεμάτα glitter, πάλι ανακοίνωσε πως «Ήρθε η ώρα», με πλατύ χαμόγελο.