Ο Joe Biden και η ομάδα του αναζητούν τρόπους για να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες για να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.

Είναι η πιο χιουμοριστική καμπάνια που έχουμε δει στα social media και αμέσως έγινε viral. O πρόεδρος της Αμερικής έδειξε την πιο χαλαρή πλευρά του και συνεργάστηκε με τους Jonas Brothers στο TikTok κάνοντας ένα viral trend που κυκλοφορεί και λέγεται "bing bong", που στην ουσία είναι κομμάτια από απαντήσεις περαστικών σε συνεντεύξεις στον δρόμο.

Στο video βλέπουμε τα αδέρφια Joe, Nick και Kevin να βρίσκονται στον Λευκό Οίκο και να απαντούν στις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με τον εμβολιασμό και το κλίμα δείχνει ότι έχουν οικειότητα μεταξύ τους.

Οι Jonas Brothers βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο με αφορμή τη συμμετοχή τους στην εκπομπή In Performance at the White House: Spirit of the Season που θα προβληθεί στο κανάλι PBS με αφορμή τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Το video μοιράστηκε τόσο η αναπληρώτρια γραμματέας τύπου, Karine Jean-Pierre, όσο και οι Jonas Brothers, με την ανάρτησή τους να έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια views.

Συνεχίζουμε να παρατηρούμε πώς τα social media παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πολιτική, ειδικά με τη συμμετοχή των celebrities. O Joe Biden ακολουθεί με επιτυχία τα βήματα του Obama στον τρόπο που χειρίζεται την εικόνα του στα social media, με αποτέλεσμα αυτήν τη φορά να δημιουργήσει ένα έξυπνο spot για να καταφέρει να προσεγγίσει κυρίως τους νέους -και μάλλον τα κατάφερε!