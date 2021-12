O Jonah Hill πέρασε μια ολόκληρη μέρα προσβάλλοντας τη Jennifer Lawrence. Κι εκείνη πέρασε τέλεια

«Είναι ο master της κωμωδίας»

To Don’t Look Up κυκλοφόρησε, δίχασε τους πάντες, πήρε καλές κριτικές, πήρε απαίσιες κριτικές, και οι πρωταγωνιστές του συνεχίζουν απτόητοι να το προωθούν.

Η Jennifer Lawrence πειράζει τους συναδέλφους της με κάθε ευκαιρία και ενώ νομίζαμε ότι θα σταματούσε όταν είπε πως η χειρότερη μέρα γυρισμάτων ήταν εκείνη που πέρασε με τον Leo και τον Timothée, τώρα επιστρέφει δυναμικά.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι ο Jonah Hill αυτοσχεδίασε μερικές από τις καλύτερες ατάκες του στην ταινία – μάλιστα, πέρασε μία ολόκληρη μέρα προσβάλλοντάς την. Κι εκείνη το απόλαυσε.

«Ο χαρακτήρας του Jonah είναι ο γιος της Προέδρου», δήλωσε σε βίντεο του Vanity Fair. «Αλλά και υπεύθυνος του γραφείου της, που κάποιοι ίσως πιστέψουν ότι είναι νεποτισμός. Είναι ο χειρότερος. Ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσω σκηνές μαζί του, και να μην ξεκαρδίζομαι στα γέλια σε κάθε λήψη».

«Μία φορά, αφιερώσαμε μία μέρα στο να αυτοσχεδιάζει προσβολές για εμένα. Ήταν τέλειο. Εκείνος και η Meryl είναι οι μόνοι που θα έπρεπε να κάνουν τέτοιους αυτοσχεδιασμούς. Θέλω να πω, είναι master της κωμωδίας. Όλοι κάναμε πράγματα. Απλά όχι τόσο καλά όσο ο Jonah».

Ο Hill, από την πλευρά του, έχει πει έμμεσα ότι προετοιμάστηκε για τον ρόλο του μελετώντας την οικογένεια Trump. «Εκείνη την εποχή», εξήγησε σε Q&A του Esquire, «υπήρχε μία προσωπικότητα της πολιτικής που δε θα κατονομάσω, που ίσως σεξουαλικοποίησε την κόρη του. Ωραία; Οπότε είπα στη Meryl ότι είχα αυτήν την ιδέα, να τη δοκιμάζαμε, να βλέπαμε πώς θα μας έβγαινε». Όταν δείτε λοιπόν το Don't Look Up (ή αν το έχετε δει ήδη), θυμηθείτε αυτήν την ατάκα του Hill σε μια συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας και θα καταλάβετε ακριβώς την πηγή έμπνευσής του.