H Jamie Lynn Spears αποφάσισε να μιλήσει για τον ρόλο της στην κηδεμονία της Britney. Και δεν πείθει κανέναν

H Jamie Lynn Spears αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση με τη μεγαλύτερη αδερφή της, Britney, προσπαθώντας να βάλει τέλος στα κακώς κείμενα αναφορικά με τον ρόλο της στην πολύκροτη υπόθεση που έφερε το τέλος της κηδεμονίας της διάσημης τραγουδίστριας.

Στις αρχές του νέου χρόνου, η Britney Spears έκανε unfollow τη μικρότερη αδερφή της, Jamie Lynn και μάλλον είχε κάθε λόγο. Μες στον ίδιο χρόνιο, η Jamie Lynn Spears αναμένεται να κυκλοφορήσει μια αυτοβιογραφία, η οποία φαίνεται πως είναι ένας ακόμη λόγος της μεταξύ τους διαμάχης.

Η Britney δεν ένιωσε ποτέ τη στήριξη της αδερφής της στον πολυετή αγώνα μέχρι την ελευθερία της αλλά η Jamie Lynn αποφάσισε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να δώσει την πρώτη μεγάλη της συνέντευξη μετά τη λήξη της κηδεμονίας της αδερφής της τον Νοέμβριο του 2020. Την Τετάρτη μίλησε ανοιχτά στην εκπομπή Good Morning America για το πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα η σχέση τους.

@ABC EXCLUSIVE: "I love my sister ... I've only ever loved and supported her and done what's right by her." Despite their complicated relationship, @jamielynnspears tells @JujuChangABC she still has a deep love for her big sister, @britneyspears .

Όπως δηλώνει, ήταν χαρούμενη με την απόφαση του δικαστηρίου παρόλο που περίμενε μωρό και η προσοχή της ήταν στραμμένη εκεί. «Ετοιμαζόμουν να φέρω στον κόσμο ένα πλάσμα και δεν καταλάβαινα πλήρως τι συνέβαινε ούτε ήμουν εστιασμένη εκεί. Είχα επικεντρωθεί στο ότι ήμουν 17 χρονών και ετοιμαζόμουν να γεννήσω».

Στην ερώτηση με το αν συμφωνούσε με την κηδεμονία της αδερφής της, η ίδια απάντησε πως δεν έχει σημασία αυτό. «Όλοι έχουν φωνή και πρέπει να ακούγεται».

@ABC EXCLUSIVE: "Everyone has a voice and it should be heard." @jamielynnspears reveals to @JujuChangABC for the first time that she tried to give her pop star sister, @britneyspears, the resources she'd need to end her conservatorship.