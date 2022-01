Oh My God: Χορευτές, καρέκλες που καίγονται και ακροβάτες στο πιο σουρεάλ video clip της Adele

H Adele τραγουδά, χορεύει και είναι πιο fun από ποτέ

Στο Rolling in the Deep, καθόταν στην καρέκλα. Στο Easy On Me, χτυπιόταν στην καρέκλα. Και στο νέο της video clip για το Oh My God, η Adele έκαψε την καρέκλα.

Το απόγευμα της Τρίτης, η καλλιτέχνιδα μας έδωσε το πρώτο teaser στο Instagram και το ολοκληρωμένο βίντεο είναι φανταστικό. Τη βλέπουμε περιτριγυρισμένη από χορευτές (και φυσικά καρέκλες), σε ένα σουεραλιστικό μπάνιο, να τραγουδά και να χορεύει.

Το Oh My God είναι το δεύτερο επίσημο video clip του νέου της δίσκου, 30. Το πρώτο ήταν το Easy On Me – το κομμάτι κυκλοφόρησε έναν μήνα πριν το album και αμέσως έφτασε ψηλά. Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, πως το 30 ήταν το μεγαλύτερο blockbuster του περασμένου έτος, και κορυφαίο σε πωλήσεις στο πρώτο κιόλας τριήμερο κυκλοφορίας του.

Τώρα, σε σκηνοθεσία του Sam Brown, το Oh My God μας βάζει σε άλλη, πιο fun διάθεση. Την παραγωγή ανέλαβαν οι Lee και Nkem Egbuchiri των Untold Studios, Bryan Younce της Columbia Records και Polly Riskin της Rogue Films.

Μπορείτε να το δείτε παρακάτω. Από εμάς, καλή σας απόλαυση.