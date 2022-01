H κόρη της Roseanne Barr αποκαλύπτει: «Η μητέρα μου με άφηνε για μήνες στο δάσος και σε ψυχιατρικές κλινικές λόγω των κιλών μου»

Η συγκεκριμένη ιστορία θα μπορούσε σίγουρα να γίνει ταινία αλλά η πρωταγωνίστρια αποφάσισε να την διηγηθεί μέσα από το νέο της βιβλίο και η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να μας κάνει να μείνουμε με το στόμα ανοιχτό με όσα αποκάλυψε

Ο λόγος για την Jenny Pentland, την κόρη της διάσημης ηθοποιού Roseanne Barr.

Η ίδια αναφέρει ότι όταν ήταν μόλις 15 ετών απομακρύνθηκε από το σπίτι της και μάλιστα με βίαιο τρόπο καθώς μια μέρα εισέβαλαν μια ομάδα αντρών που της έβαλαν χειροπέδες, την οδήγησαν στο αεροδρόμιο και την άφησαν σε μια κατασκήνωση για παχύσαρκα παιδιά στην Utah.

Η κατασκήνωση αυτή είχε σκληρούς κανονισμούς και έπρεπε να επιβιώσει στο δάσος για δυο μήνες τρώγοντας σταφίδες, ξηρούς καρπούς και φασόλια. Η Jenny Pentland, που σήμερα είναι 45 ετών και έχει 3 παιδιά, θυμάται όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές και χαρακτηρίζει το περιστατικό ως απαγωγή. Κατηγορεί τόσο την διάσημη μητέρα της όσο και τον τότε σύζυγό της, τον ηθοποιό Tom Arnold.

Επίσης, αποκαλύπτει στην αυτοβιογραφία της "This Will Be Funny Later: A Memoir" ότι η μητέρα της την έβαζε συνέχεια σε ψυχιατρικές κλινικές και δεν της επέτρεπε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, και ο κύριος λόγος ήταν η παχυσαρκία.

Μάλιστα, λόγω του δύσκολου διαζυγίου που είχε η μητέρα της με τον πατέρα της, Bill, τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο περίπλοκα για εκείνη. Οι δικηγόροι έπρεπε να καταγράφουν τα πάντα για να μπορεί ο ένας γονιός να μηνύει τον άλλον. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρει πολλά κιλά. Η έφηβη ξεκίνησε να αυτοτραυματίζεται χαράσσοντας το δέρμα της. Η μητέρα της την πήγε να δει μια ψυχολόγο όταν ήταν 13 χρονών, σε ένα νοσοκομείο. Δεν της μιλούσε σε όλη τη διαδρομή και όταν έφτασαν την άφησε εκεί για 8 μήνες χωρίς να της εξηγήσει το λόγο.

Οι τραυματικές στιγμές που βίωσε μέσα στις κλινικές την έκαναν να θυμώσει με τους γονείς της. Μέσα στα κέντρα που την φιλοξενούσαν επικρατούσαν βίαιες καταστάσεις, όπως περιγράφει. Κάποια στιγμή πιέστηκε τόσο πολύ που ρώτησε μια νοσοκόμα: "Είμαι τρελή; Είμαι εδώ περισσότερο από τον καθένα". Και τότε εκείνη της απάντησε: "Έχεις την καλύτερη ασφάλεια υγείας που έχω δει. Αξίζεις ένα εκατομμύριο". Τότε συνειδητοποίησε για πρώτη φορά ότι δεν είναι τρελή, αλλά αυτή η κατάσταση της ήταν κερδοφόρα για τη μητέρα της.

Μετά από όλη την ομολογουμένως τρομακτική περιπέτεια η Jenny Pentland θέλησε να συγχωρήσει τη μητέρα της δίνοντάς την μια δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα, λίγα χρόνια πριν εργάστηκε και ως σεναριογράφος στη σειρά της Barr. Πλέον, είναι μητέρα και προσπαθεί να μεγαλώσει τα παιδιά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.