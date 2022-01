Το viral ραντεβού-Star Wars της Camila Morrone με τον Leo που δεν έγινε ποτέ

Εμείς θα θέλαμε να ήταν αληθινό - Η Camilla, μάλλον όχι

«ΕΚΤΑΚΤΟ: Η πρώην του Leonardo DiCaprio, Camila Morrone, περιγράφει με λεπτομέρειες το “χειρότερο ραντεβού της ζωής της” με τον ηθοποιό.

“Noίκιασε ένα ολόκληρο σινεμά και με έβαλε να δω όλες τις ταινίες STAR WARS ενώ έτρεψε γύρω γύρω κρατώντας φωτόσπαθο, προσποιούμενος πως πάλευε με τους κακούς”», έγραφε ανάρτηση της σελίδας Le Cinéphiles στο Twitter.

Πόσο ωραία θα ήταν αν ίσχυε.

BREAKING: Leonardo DiCaprio’s ex-girlfriend, Camila Morrone details the “worst date of my life” with the actor.



“He rented out a whole cinema, and made me watch every single ‘STAR WARS’ movie while he ran around with his lightsaber pretending to fight bad guys.” pic.twitter.com/uE5EnZMOp5