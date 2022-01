Από τον Clooney μέχρι την Kristen Stewart, 8 αγαπημένοι σταρ μοιράζονται τη σειρά ή ταινία που τους φτιάχνει το κέφι

Τι βλέπουν οι διάσημοι όταν νιώθουν πεσμένοι;

Νιώθετε κι εσείς αυτή την ανεξήγητη μελαγχολία που έρχεται πάντα μετά τις γιορτές. Μπορεί χτες να ήταν η Blue Monday, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο υπόλοιπος είναι γεμάτος χαρές και πανηγύρια.

Και οι celebrities είναι άνθρωποι και ξέρουν πώς είναι να πέφτεις ψυχολογικά και να ψάχνεις το κίνητρο για να πας στη δουλειά (ή να σηκωθείς από το κρεβάτι). Τις περισσότερες φορές, η απάντηση κρύβεται στο γέλιο. Κωμικές σειρές και ταινίες που βλέπουμε στο repeat ή όταν ήμασταν παιδιά. Μερικοί από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς μοιράστηκαν στο Time Out την ταινία που λατρεύουν γιατί τους φτιάχνει το κέφι, κι εμείς φτιάξαμε ήδη τη σχετική λίστα για το Σαββατοκύριακο.

Kristen Stewart (Spencer)

«Η αγαπημένη μου ταινία είναι το Barb and Star Go to Vista Del Mar. Νομίζω την έχω δει σαράντα φορές και ακόμα γελάω μέχρι δακρύων».

Sarah Snook (Succession)

«Λατρεύω τον animated Αλαντίν. Το βάζω κυρίως για τις σκηνές με το Τζίνι, γιατί ξεκαρδίζομαι πάντα με τον Robin Williams».

Judi Dench (Belfast)

«Σας συστήνω μία ταινία που λέγεται I Know Where I'm Going των Powell και Pressburger»

Brian Cox (Succession)

«Η αγαπημένη μου ταινία είναι το The Court Jester. Αν και δεν τα πήγε καλά όταν κυκλοφόρησε, είναι μία από τις πιο αστείες και κλασικές ταινίες. Ο Danny Kaye είναι απίστευτος».

George Clooney (Tebder Bar)

«Δείτε οπωσδήποτε το Network! Γράφτηκε το 1975 αλλά έπεσε μέσα»

Jarvis Cocker (The French Dispatch)

«Είδα στην καραντίνα το The Sopranos και τώρα έχω έναν σκύλο που λέγεται Tony. Δεν ξέρω αν σε βάζει σε καλή διάθεση, αλλά σε κάνει να συμμετέχεις με κάποιο τρόπο»

Peter Capaldi (Benediction)

«Το Spinal Tap είναι γεμάτο κωμική ιδιοφυία»

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

«Λατρεύω των Ψαλιδοχέρη. Είναι τέχνη. Είναι περίεργο γιατί είναι στο περιθώριο και δεν τον αποδέχονται. Λατρεύω τα πάντα σε αυτό»