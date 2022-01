Πέθανε ο πρώτος Αφροαμερικανός creative director της Vogue, André Leon Talley στα 73 του

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος μόδας και πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Vogue, André Leon Talley έφυγε από τη ζωή στα 73 του.

Ο γνωστός ως «γίγαντας» της μόδας, André Leon Talley μόλις έκανε τον κόσμο της μόδας φτωχότερο με την απώλεια του ενώ η αιτία του θανάτου δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Η δουλειά του υπήρξε αρκετά πρωτοποριακή καθώς για περισσότερο από 40 χρόνια υπήρξε υπερασπιστής της διαφορετικότητας στη βιομηχανία της μόδας.

Μεταξύ άλλων, ο Talley εργάστηκε για τα περιοδικά WWD, Interview, Vanity Fair, House & Garden και φυσικά για τη Vogue, καθώς υπήρξε το δεξί χέρι της Anna Wintour για πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε να δουλεύει στο περιοδικό το 1983 και συνέχισε μέχρι το 1987. Ήταν μάλιστα ο πρώτος Αφροαμερικανός άνδρας που έγινε creative director στη Vogue από το 1988 ως το 1995.

Ξεχώρισε για τις εκκεντρικές εμφανίσεις του και το μοναδικό του storytelling ενώ είχε αναπτύξει στενές σχέσεις με τον Karl Lagerfeld, τον Valentino και πολλούς άλλους θρυλικούς σχεδιαστές.

Επίσης, υπήρξε μέλος στην κριτική επιτροπή του America’s Next Top Model ενώ είχε κάνει ένα σύντομο πέρασμα και από το Sex and the city το 2008. Είχε γράψει αρκετά βιβλία, το πιο γνωστό ήταν οι αποκαλύψεις για την κάποτε στενή του φίλη Anna Wintour.

Γεννημένος στην Washington D.C, σπούδασε γαλλική λογοτεχνία στο Carolina Central University ενώ αργότερα πήρε υποτροφία στο Brown University όπου έκανε το master του πάνω στην τέχνη. Έζησε στη Γαλλία από το 1978 μέχρι το 1980 ενώ δούλευε για το Women’s Wear Daily, κάνοντας την πρώτη του μεγάλη συνεργασία με τον Yves Saint Laurent, που τον καθιέρωσε στο Παρίσι. Αυτή ήταν και η αρχή, όπως είχε πει κάποτε ο ίδιος, όσων σπουδαίων ακολούθησαν στη συνέχεια στην καριέρα του.