O σκύλος της Kristen Stewart διέκοψε συνέντευξή της με τη Nicole Kidman και η αντίδρασή της ηταν ανεκτίμητη

H Kristen Stewart και η Nicole Kidman συναντήθηκαν σε μία συνέντευξη διαφορετική από τις άλλες. Οι ηθοποιοί συζήτησαν στο πλαίσιο της σειράς Actors on Actors του Variety, με αφορμή τους ρόλους που τους άνοιξαν τον δρόμο για τα Oscars (της Diana στο Spencer και της Lucille Ball στο Being the Ricardos, αντίστοιχα) και κουβέντα τους ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα – όχι μόνο για τους λόγους που φαντάζεστε.

Μιλούσαν χαλαρές, για είκοσι περίπου λεπτά, όταν συνέβη κάτι που καμιά τους δεν περίμενε. Η Kristen μιλούσε για την εμπειρία της ως Diana, για τη μοναξιά που αισθάνθηκε και τη σχέση της με τους νεαρούς που υποδύθηκαν τους πρίγκιπες William και Harry, όταν κάποιος τη διέκοψε. Ήταν ο σκύλος της.

«Ήμουν εντελώς μόνη μου την περισσότερη ώρα… Έπαιζα την πιο μοναχική γυναίκα και είχα τόση παρέα, στην πραγματικότητα. Είχα φίλους μαζί μου, που μου έλεγαν “Σε προσέχω, μωρό μου”. Οπότε μπόρεσα να χωθώ πιο βαθιά και να νιώσω την απομόνωση με έναν τρόπο που με άγγιξε περισσότερο», έλεγε.

«Αλλά με αυτά τα παιδιά, ήμουν συνέχεια στην πρίζα», συνέχισε, μιλώντας για τους μικρούς συμπρωταγωνιστές της Jack Nielen kai Freddie Spry. Τους περιέγραψε ως «το πιο ανεξέλεγκτο στοιχείο της ταινίας».

Κι από το πουθενά, ο σκύλος της άρχισε να γαβγίζει. Ήθελε προσοχή, τι να έκανε;

«Motherf*cker», του είπε η Stewart κι η Kidman ξέσπασε σε γέλια. «Μην το κόψετε», φώναξε η τελευταία. Ευτυχώς για όλους μας, οι μοντέρ του βίντεο άκουσαν τη συμβουλή της και μπορούμε να το απολαύσουμε παρακάτω.

Please enjoy this video of Kristen Stewart's dog interrupting her as she talks to Nicole Kidman about playing Princess Diana. https://t.co/znedDJtFOP pic.twitter.com/dlEZTNFim1