H Whoopi Goldberg είπε ότι «το Ολοκαύτωμα δεν είχε σχέση με τη φυλή» - Η συγγνώμη και οι αντιδράσεις στα social media

Η δήλωση που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Whoopi Goldberg βρεθηκε στο στόχαστρο πολλών τη Δευτέρα, εξαιτίας μίας δήλωσής της στην εκπομπή The View. Η ηθοποιός είπε πως «το Ολοκαύτωμα δεν έχει σχέση με τη φυλή» - ζήτησε συγγνώμη αργότερα, αναγνωρίζοντας το λάθος της.

Αφορμή στάθηκε η απόφαση σχολείου του Tennessee να αποσύρει από τη διδακτέα ύλη το βραβευμένο με Pulitzer μυθιστόρημα Maus, το οποίο περιστρέφεται γύρω από τη φρίκη που έζησαν οι Εβραίοι στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο λόγος; Η κακή γλώσσα και το γυμνό που περιείχε.

«Εκπλήσσομαι που αυτό που σας έκανε να νιώσετε άβολα, είναι το ότι είχε γύμνια», είπε η Goldberg. «Θέλω να πω, είναι το Ολοκαύτωμα, ο φόνος 6 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά αυτό δε σας ενόχλησε;»

«Δεν είμαι σίγουρη ότι δε χρησιμοποιούν τη γύμνια σαν ένα είδος αποδιοπομπαίου τράγου για να τραβήξουν την προσοχή από το ότι δεν τους αρέσει η ιστορία, η οποία κάνει τους λευκούς να φαίνονται κακοί», πρόσθεσε η συμπαρουσιάστρια Joy Behar.

«Ίσως», απάντησε η Goldberg. «Λοιπόν, αυτό κάνουν οι λευκοί στους λευκούς. Πολεμάτε μεταξύ σας».

Η συζήτηση συνεχίστηκε, με τα μέλη του πάνελ να δηλώνουν ότι αυτή η αποσιώπηση τέτοιων ζητημάτων αφήνει τους μαθητές απροετοίμαστους για τον πραγματικό κόσμο.

«Αν είναι να το κάνετε αυτό, ας είμαστε ειλικρινείς, γιατί το Ολοκαύτωμα δεν έχει σχέση με τη φυλή. Όχι. Δεν έχει σχέση με τη φυλή», είπε η Goldberg. Παρότι η Behar της εξήγησε πως οι Ναζί αντιμετώπιζαν τους Εβραίους σαν «διαφορετική φυλή», εκείνη επέμενε. Τόνιζε ότι το Ολοκαύτωμα ήταν μόνο «η απανθρωπιά του ενός απέναντι στον άλλο».

Μάταια προσπαθούσαν να της εξηγήσουν το σκεπτικό των Ναζί. Για την Goldberg η φυλή έχει σχέση μόνο με το χρώμα του δέρματος.

Όπως είναι επόμενο, δέχθηκε σκληρή κριτική στα social media.

