Ενώ όλα πηγαίνουν καλά στον κόσμο της Kardashian, ο Kanye μάλλον δυσκολεύεται

To ζητήσαμε, έγινε πράξη. Ο Pete Davidson αποκάλεσε την Kim Kardashian «κορίτσι του», δημόσια, για πρώτη φορά.

«Δεν έχω Instagram ή Twitter ή τίποτα τέτοιο. Οπότε, το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μου το περνάω σε αυτοκίνητα ή σε κάποιο πλατό», δήλωσε στην εκπομπή People TV Show. «Ή, αν έχω ρεπό, είτε κάνω παρέα με τους φίλους μου ή μένω μέσα με το κορίτσι μου».

Love is in the air θα πούμε εμείς, και είναι μόνο Τρίτη.

Το ζευγάρι κυκλοφορεί ελεύθερα και δεν προσπαθεί να κρύψει κάτι – έκαναν ακόμη και ρομαντικό ταξίδι στις Μπαχάμες. Η Kim φαίνεται πιο ήρεμη από ποτέ, διαρκώς χαμογελαστή.

Κι ενώ στον κόσμο της Kardashian όλα πηγαίνουν ρολόι, ο Kanye δυσκολεύεται. Όχι μόνο επειδή απείλησε τον Pete σε τραγούδι. Ούτε επειδή η κόρη του, North, έχει TikTok χωρίς την έγκρισή του. Ούτε γιατί δε σταματά να μιλά για την πρώην σύζυγό του, προσπαθώντας να την υποτιμήσει αλλά πέφτοντας όλο και πιο χαμηλά. Αλλά διότι η Julia Fox έκανε unfollow όλα τα fan accounts του και διέγραψε τις κοινές τους φωτογραφίες.

«Παιδιά, χαλαρώστε, έπαψα να ακολουθώ τα fan accounts γιατί βαρέθηκα να βλέπω τον εαυτό μου», είπε σε IG story για να ξεκαθαρίσει τη θέση της. «Ξαφνικά, το Instagram δεν είναι διασκεδαστικό μέρος. Κατέβασα τις φωτογραφίες γιατί διάβαζα τα σχόλια και όλοι έγραφαν “Θεέ μου, ανεβάζεις μόνο τις φωτογραφίες που είσαι ωραία”».

Πηγές επιβεβαιώνουν ότι δεν έχουν χωρίσει, ωστόσο μάλλον δεν πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.