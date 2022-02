«Μόνο ο εαυτός μου με φοβίζει»: Ο Alexander Skarsgård αποκαλύπτεται στην Kirsten Dunst και στον φακό του Juergen Teller

Ο Alexander Skarsgård μιλά για αυτά που αγαπά, που φοβάται, για το πρώτο του celebrity crush και τα αποκαλύπτει στην Kirsten Dunst

Η οικογένεια Skarsgård είναι από μόνη της ένα μικρό θαύμα. Μία οικογένεια ηθοποιών (3 γιοι και ένας πατέρας) που έχει πραγματικό ταλέντο, ομορφιά που κόβει την ανάσα και πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες πίσω από αυτά τα σουηδικά χαρακτηριστικά.

Ο Alexander Skarsgård είναι ο βίαιος σύζυγος της Nicole Kidman στο Big Little Lies, ο redneck σύζυγος της Kirsten Dunst στο On Becoming A God, το πανέμορφο μοντέλο στο Zoolander και τώρα ο πρίγκιπας που αναζητά εκδίκηση στο Northman. Αυτή ήταν και η αφορμή για τη συζήτηση που έκανε με την Kirsten Dunst, με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν. Αφού πάρεις μία ανάσα από τη συγκλονιστική φωτογράφηση που έκανε για το Interview Magazine, η κουβέντα μεταξύ τους ήταν ενδιαφέρουσα, fun και γεμάτη οικειότητα.

Το κοινό background αλλά και οι ρίζες των δύο ηθοποιών τους δίνει μία οικειότητα, χωρίς να είναι απαραίτητα φίλοι. Ξεκίνησαν και οι δύο την υποκριτική όταν ήταν 7 χρονών, αν και το μόνο που θυμούνται από εκείνη την εποχή ήταν τα τζάμπα γλυκά που έτρωγαν από το catering.

Μετά από πολλούς ρόλους, σήμερα, στα 45 του, υποδύεται έναν Viking που παίρνει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του από τον θείο του. «Αυτό μοιάζει με το Lion King», του αναφέρει η Dunst. «Βασικά, το Lion King είναι στην πραγματικότητα ο Άμλετ, αλλά το Northman βασίζεται στον Πρίγκιπα Άμλετ της Γιουτλάνδης, έργο που ενέπνευσε τον Σαίξπηρ να γράψει τον Άμλετ», της εξηγεί. Τα γυρίσματα έγιναν στην Ιρλανδία και την Ισλανδία, και ήταν σίγουρα οι πιο δύσκολοι 6 μήνες της ζωής του, γιατί όλα έπρεπε να γίνονται με χειρουργική ακρίβεια.

Interview Magazine/Juergen Teller

Ωστόσο, η Ισλανδία είναι ο αγαπημένος του καλοκαιρινός προορισμός, επισκέπτεται συχνά τη μητέρα του στο νησί της Βαλτικής, όπου μένει μόνιμα, και κολυμπούν μαζί τον χειμώνα. Λατρεύει τις τσέχικες μπύρες, την αλατισμένη γλυκόριζα, ακούει μουσική στα γυρίσματα όταν θέλει να βγει από τον ρόλο, θα ήθελε να μην τα βλέπει όλα τόσο ψυχαναγκαστικά και ο μόνος άνθρωπος που τον φοβίζει είναι ο εαυτός του.

Interview Magazine/Juergen Teller

Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Νέας Υόρκης και Στοκχόλμης και λάτρευε τη γιαγιά του, γιατί ήταν περίεργη να μάθει πράγματα, μέχρι και τη μέρα που πέθανε. Ο πρώτος του έρωτας ήταν η Jessica Lange στο Tootsie. «Με το που την είδα, ένιωσα πεταλούδες στο στομάχι», λέει στην Kirsten Dunst, η οποία βρίσκεται μονίμως στο σπίτι αυτές τις μέρες, λόγω των παιδιών της. Δίνει ασταμάτητα συνεντεύξεις για το The Power of the Dog μέσω Zoom, ενώ κυνηγάει τα παιδιά φορώντας φόρμες. Οι δύο ηθοποιοί βρίσκονται σε πολύ διαφορετική φάση ζωής, αλλά θα ήθελαν πολύ να παίξουν μαζί σε μία ταινία με όλη την οικογένεια Skarsgård αλλά και τον σύντροφο της Dunst, Jesse Plemons. Κι εμείς θα το θέλαμε.

