«Έκανα στα παιδιά μου ό,τι ήθελα να αποφύγω»: Ο Ben Stiller για την καριέρα που (δεν νομίζουμε ότι) έχει κάνει και πώς αναθεώρησε τη ζωή

Η επανασύνδεση με την πρώην σύζυγό του, η απώλεια των γονιών του, η κωμωδία και το ταλέντο στη σκηνοθεσία

Ακούς το όνομα Ben Stiller και αυτόματα, σκάνε στο μυαλό εικόνες από το Zoolander, Κάτι Τρέχει με τη Μαίρη, Meet the Parents. Δεν είναι άδικο να έχεις μία πολύ συγκεκριμένη εικόνα για έναν ηθοποιό, όταν τελικά είναι πολλά περισσότερο από αυτό;

Αν ρίξεις μία ματιά στην καριέρα του Stiller, θα θυμηθείς ότι τον έχεις δει σε ταινίες του Wes Anderson, του Noah Naumbach, στο υποτιμημένο The Secret Life of Walter Mitty. Έγραψε 4 επεισόδια στο SNL όταν ήταν 24, έκανε το δικό του The Ben Stiller Show, έπαιξε, σκηνοθέτησε, έγραψε και πάλι από την αρχή.

Μεγαλωμένος με ένα κωμικό ντουέτο ηθοποιών, τον Jerry Stiller και την Anne Meara, η επαγγελματική διαδρομή του ήταν μάλλον μονόδρομος. Ναι, ήταν κωμικοί, αλλά οι ταινίες που έβλεπαν στο σπίτι δεν είχαν μόνο γέλιο. Είχαν και αποσύνδεση από τον κόσμο, σαν τη σειρά Severance που ετοιμάζει. Περιγράφει την ιστορία μίας ομάδας ανθρώπων που δουλεύουν για την εταιρία Lumon και τους συμβαίνει το εξής. Όταν είναι στη δουλειά, μπλοκάρουν οποιαδήποτε ανάμνηση της έξω ζωής τους και όταν σχολάνε, ξεχνούν τη δουλειά. Είναι αστείο, είναι μηδενιστικό, είναι τρομακτικό. Πράγμα που προβληματίζει τους ανθρώπους, που περιμένουν από τον Stiller να είναι ο Zoolander, ακόμα και τώρα στα 56 του.

Το όνειρό του ανέκαθεν ήταν να σκηνοθετεί αν και του λείπει η υποκριτική. Η εμμονή στη λεπτομέρεια, οι ιδέες που φυτρώνουν η μία πίσω από την άλλη (και τον κάνουν να παίρνει τηλέφωνο τους ηθοποιούς του οποιαδήποτε ώρα) τον κάνουν μάλλον ιδανικό για τη δουλειά. «Είναι ανελέητος, δεν σταματά ποτέ. Δεν σταματά να σβήνει, να διορθώνει, να ξαναγράφει. Επικεντρώνεται στις αόρατες λεπτομέρειες και έχει συνέχεια ιδέες», αναφέρει η Patricia Arquette που πρωταγωνιστεί στο Severance. Ακόμα και όταν έκανε παρωδίες για το Die Hard, φρόντιζε να βρίσκει τις ίδιες τοποθεσίες.

Η σημασία της οικογένειας

Ο Ben Stiller παρακολουθούσε τους γονείς του να δουλεύουν ασταμάτητα αλλά ένιωθε και την απουσία τους. Δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να κάνει το ίδιο στα παιδιά του, αλλά τελικά θεωρεί εξίσου σημαντικό το να κυνηγά τα όνειρά του κι ας απουσιάζει. Η κόρη του του το υπενθυμίζει ξεκάθαρα. «Δεν θέλω να το ακούω αλλά είναι αλήθεια. Δεν νιώθω καλά για αυτό, αλλά το αποδέχομαι».

Η ζωή του έχει κάνει μεγάλους κύκλους και ο Stiller ότι βλέπει τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Ίσως να το αποδίδει στα γεγονότα που συνέβησαν μετά το 2014, τη χρονιά που ανακάλυψε ότι έχει επιθετικό καρκίνο στον προστάτη. Το 2015, πεθαίνει η μητέρα του, την επόμενη χρονιά το Zoolander 2 αποτυγχάνει παταγωδώς και το 2017 παίρνει διαζύγιο από την Christina Taylor, μετά από 17 χρόνια γάμου και 2 παιδιά. Το 2020 έχασε και τον πατέρα του.

Όταν ακολούθησε η πανδημία και επέστρεψε στο οικογενειακό σπίτι του, μαζί με την πρώην σύζυγό του, ήρθαν ξανά κοντά και αποφάσισαν να ότι ήθελαν να είναι μαζί. «Η σχέση είναι όπως βλέπω εγώ την ιππασία. Ποτέ δεν ήθελα να το κάνω. Ωστόσο, λατρεύω να ταίζω και να χαιδεύω τα άλογα, να βλέπω τα παιδιά μου να ιππεύουν. Απλά αποδέχομαι ότι δεν θέλω να το κάνω εγώ. Έτσι και στη σχέση, θεωρούσα ότι όταν υπήρχε διαφωνία, δεν ήταν εντάξει και έπρεπε να αλλάξεις τον άλλο. Δεν είναι έτσι τελικά». Του λείπουν οι γονείς του κι ας έφυγαν από τη ζωή μετά τα 85. «Όσο περισσότερο είναι κοντά σου, τόσο πιθανότερο σου φαίνεται ότι θα ζήσουν για πάντα».

