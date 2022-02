Η Κendall Jenner φωτογραφίζεται γυμνή και δηλώνει: «Τώρα έχω τον έλεγχο της προσωπικής μου ζωής»

Η Kendall φωτογραφήθηκε για το ανοιξιάτικο τέυχος του i-D με τίτλο Out Of Body και μίλησε για την καριέρα της, την προσωπική ζωή και τη δημοσιότητα.

Στη δεύτερη σεζόν του Keeping Up with the Kardashians, υπάρχει μια σκηνή στην οποία η Khloe Kardashian κάνει μια μικρή συζήτηση με την δεκατριάχρονη τότε Kendall Jenner, σχετικά με την έμμηνο ρύση, η οποία περιλαμβάνει μια επίδειξη ενός ταμπόν σε ένα ποτήρι νερό. Η Kylie Jenner και οι άλλες αδερφές γελούν παιχνιδιάρικα, αλλά η Kendall βυθίζεται στον καναπέ, κρατώντας τον σκύλο της με το ένα χέρι και το αμήχανο πρόσωπό της με το άλλο. Σε μια προσπάθεια να την κάνουν να αισθανθεί πιο άνετα (λέμε τώρα), οι αδερφές αποφασίζουν ότι θα ήταν καλή ιδέα να παρακολουθήσουν το βίντεο γέννησης της Kendall. Και έτσι οι κάμερες στρέφονται προς την οθόνη της τηλεόρασης και κι εμείς, ως θεατές, παρακολουθούμε την Kendall να γεννιέται. Ένα από τα κορυφαία σχόλια σε αυτό το βίντεο στο YouTube είναι «Κυριολεκτικά δεν μπορώ να ξεπεράσω το γεγονός ότι μόλις είδα την Kendall Jenner να βγαίνει από τη μήτρα».

Κοιτάζοντας αυτή τη σκηνή τώρα, μοιάζει με πολλά άλλα τηλεοπτικά ριάλιτι, αλλά αξίζει να θυμόμαστε ότι οι Kardashians ήταν οι πρώτες στο είδος τους και ότι η Kendall ήταν μια από τις πρώτες έφηβες που μεγάλωσαν μπροστά από μια κάμερα. Στα 26 της, η Kendall δεν είναι πλέον μια ντροπαλή έφηβη που λιώνει στον καναπέ. Τα τελευταία τρία χρόνια, ήταν το πιο ακριβοπληρωμένο supermodel στον κόσμο και πρόσφατα κυκλοφόρησε τη μάρκα 818 Tequila και έγινε η Creative Director για το FWRD.

«Ήμουν πολύ θυμωμένη. Μπορείτε να βρείτε παλιά βίντεο στα οποία να ουρλιάζω στους παπαράτσι χωρίς λόγο, αλλά και για έναν πολύ προφανή λόγο. Είμαι πολύ πιο ήρεμη τώρα».

Η Kendal αποκαλύπτει ότι συνηθίζει να κρατά ημερολόγιο. Λέει ότι γράφει στο ημερολόγιό της μία ή δύο φορές την εβδομάδα και ότι την βοηθά να καταπνίξει το άγχος, τις κρίσεις πανικού, ακόμη και «λίγη κατάθλιψη».

«Είναι σημαντικό να έχεις έναν χώρο που είναι μόνο για σένα, όπου μπορείς να αφήσεις την ευτυχία σου», συνεχίζει, «τον θυμό, τις απογοητεύσεις και το άγχος σου, τα πράγματα που σε τρομάζουν, τα πράγματα που σε κάνουν ευτυχισμένο και ακόμη ιδέες».

Μάλιστα το ημερολόγιό της είναι καλά κλειδωμένο και κρυμμένο από όλους.

Μια φυσική αντίδραση, αν το καλοσκεφτούμε, από κάποια που πέρασε μια ζωή αναγκασμένη να απαντά σε αδιάκριτες ερωτήσεις και να μοιράζεται προσωπικές στιγμές στην τηλεόραση. Η Kendall έμαθε να κρατά ορισμένα πράγματα ιδιωτικά και ιερά. Η Kendall λέει ότι η άσκηση είναι μια άλλη μορφή θεραπείας για εκείνη, είτε προπονείται με τον εκπαιδευτή της, είτε κάνει pilates, είτε κάνει ιππασία με τα άλογά της είτε πηγαίνει βόλτα με τον σκύλο της, τον Pyro.

Το διάβασμα είναι ένα άλλο πράγμα που βοηθά την Kendall να παραμείνει συγκεντρωμένη. «Πέρασα μια κρίση πανικού πριν από δύο νύχτες και είπα «Απλώς θα πάρω αυτό το βιβλίο και θα προσπαθήσω να ξεχαστώ». Λέει ότι το διάβασμα είναι μια «εξαιρετική μορφή θεραπείας και μια μορφή απόσπασης της προσοχής» για εκείνη.

Στην συνέχεια το διάσημο μοντέλο μοιράζεται ότι τώρα αισθάνεται να ανακτά τον έλεγχο της ζωής και της καριέρας της.

«Σε νεαρή ηλικία, έπρεπε να αφήνω τον έλεγχο σε κάποιον άλλο και να με απεικονίζει με τον τρόπο που ήθελε... Αυτή ήταν η δουλειά μου. Τώρα, το να είμαι από την άλλη πλευρά με βοηθά να πάρω πίσω αυτόν τον έλεγχο».

Η Kendall περιγράφει το modeling ως ένα κεφάλαιο της ζωής της που της επέτρεψε να αισθάνεται δυνατή και οι νέοι ρόλοι στην 818 Tequila και στο FWRD είναι αυτό που περιγράφει ως το «νέο κεφάλαιο». Λέει, «Ακόμα νιώθω ότι δεν είμαι πλήρως διαμορφωμένη, αλλά με κάθε κεφάλαιο αισθάνομαι πιο ολοκληρωμένη».

Tην συνέντευξη συνοδεύει μια εκρηκτική φωτογράφιση από τον Luis Alberto Rodriguez. Η Kendal φορά μπικίνι και καουμπόικες μπότες και ποζάρει δίπλα στην πισίνα. Σε άλλες λήψεις εμφανίζεται με διαφορετικό hair look, ένα πορτοκαλί pixie που έρχεται σε αντίθεση με τα αισθησιακά cut-out εσώρουχα και bodies. Aποκορύφωμα η ασπρόμαυρη εικόνα στην οποία εμφανίζεται ξαπλωμένη και εντελώς γυμνή, στην οποία με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο φωτογράφος και μοντέλο πέτυχαν να μην έχει τίποτα το χυδαίο, αλλά αντίθετα, κάτι άκρως καλλιτεχνικό.