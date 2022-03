Η Jane Campion έγινε viral 2 φορές σε μια μέρα - Πρώτα για τον καλύτερο και μετά για τον χειρότερο λόγο

Η σκηνοθέτης ζήτησε συγγνώμη για την άστοχη σύγκριση που έκανε με τις αδερφές Wlliams.

Οι τελευταίες δύο μέρες ανήκουν δικαιωματικά στη Jane Campion αλλά όχι μόνο για καλό λόγο. Αφού σάρωσε τα βραβεία στα Directors Guild of America Awards, στα BAFTA και τα Critics Choice Awards για το The Power of the Dog, έδωσε και μία πληρωμένη απάντηση στο ομοφοβικό παραλήρημα του Sam Elliott για την ταινία της.

«Συγγνώμη, αλλά (ο Sam) ήταν λίγο bitch. Δεν είναι καουμπόι, είναι ηθοποιός. Νομίζω ότι έγινε λίγο σεξιστής», του απάντησε όταν εκείνος έγινε έξαλλος με την γκέι ιστορία της ταινίας γιατί, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν γίνεται να είσαι και καουμπόι και γκέι.

Όλα πήγαιναν περίφημα για την πολυβραβευμένη σκηνοθέτη, μέχρι που ανέβηκε στη σκηνή των Critics Choice Awards για να παραλάβει το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας. Ενώ συνεχάρη τις αδερφές Williams και τον Will Smith για την ταινία τους "King Richard" και ανέφερε ότι ξεκίνησε πρόσφατα τένις, ένιωσε την ανάγκη να κάνει ένα σχόλιο, που προκάλεσε αμηχανία στην αίθουσα.

«Venus και Serena, είστε θαύματα. Ωστόσο, δεν παίζετε ενάντια σε άντρες, όπως εγώ», εννοώντας ότι ο δικός της χώρος είναι ανδροκρατούμενος και ως γυναίκα, πρέπει να αποδεικνύει συνέχεια τον εαυτό της. Ναι έχει δίκιο, ναι την καταλαβαίνουμε. Αλλά γιατί να κάνει ένα τόσο άστοχο σχόλιο σε δύο αθλήτριες που είναι μαύρες και δίνουν τον δικό τους αγώνα όλα αυτά τα χρόνια; Είναι σαν να συγκρίνεις πατάτες με φράουλες. Και όλο αυτό χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός λόγος.

Λίγο αργότερα, η Campion κατάλαβε το λάθος της (ή της επισημάνθηκε) και έστειλε επίσημη ανακοίνωση για το συμβάν. «Έκανα ένα απερίσκεπτο σχόλιο εξισώνοντας αυτό που κάνω εγώ στον κινηματογράφο με όλα αυτά που έχουν πετύχει η Serena και Venus Williams. Η πρόθεσή μου δεν ήταν να αφαιρέσω την αξία τους ως μαύρες γυναίκες και αθλήτριες παγκόσμιας εμβέλειας. Η αλήθεια είναι ότι οι αδερφές Williams έχουν αντιμετωπίσει άντρες εντός και εκτός γηπέδου, έχουν ανεβάσει τον πήχη και έχουν ανοίξει πόρτες για όλες τις γυναίκες. Το τελευταίο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να υποτιμήσω αυτές τις αξιοσημείωτες γυναίκες. Αγαπώ τη Serena και τη Venus, οι επιτυχίες τους είναι τιτάνιες και αποτελούν έμπνευση. Ζητώ συγγνώμη και γιορτάζω την ύπαρξή σας».

Οι αδερφές Williams πάντως δεν έδειξαν να παρεξηγούνται, ούτε κατά τη διάρκεια του σχολίου αλλά ούτε και στο after party που ακολούθησε, όπου πόζαραν και οι 3 μαζί. Η αντίδραση του κόσμου όμως ήταν μεγάλη και αναμενόμενη.