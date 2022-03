Η Evan Rachel Wood νίκησε κάθε φόβο της: «Δεν θα μπορούσα να ξαναζήσω τα ίδια ούτε για ένα δευτερόλεπτο»

Από τότε που η ηθοποιός βρήκε τη δύναμη να μιλήσει δημοσίως, ακολούθησαν άλλες 16 γυναίκες που ομολόγησαν ότι είχαν πέσει κι εκείνες θύματα σωματικής και συναισθηματικής κακοποίησης του Manson. Οι τέσσερις από αυτές τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική βία παρόλο που εκείνος το αρνείται. Η ελευθερία ωστόσο όλων αυτών των γυναικών μόλις κατακτήθηκε.

Μερικά ντοκιμαντέρ χρειάζονται πολύ θάρρος για να έρθουν στο φως, όπως το "Phoenix Rising" του HBO, που κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου και στο οποίο η Evan Rachel Wood εξιστορεί όλη την αλήθεια γύρω από τη σεξουαλική της κακοποίηση από τον Marilyn Manson.

Η 34χρονη ηθοποιός που πλέον νιώθει λύτρωση που έχει καταγγείλει δημοσίως τον διάσημο μουσικό για κακοποίηση, προχώρησε πρόσφατα σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στο The Cut με αφορμή το ντοκιμαντέρ, του οποίου το δεύτερο μέρος με τίτλο "Phoenix Rising: Stand Up" θα προβληθεί στις 16 Μαρτίου.

Η σχέση των δύο ξεκίνησε το 2007, όταν η Wood ήταν 18 και ο Manson 38 χρονών, ενώ αρραβωνιάστηκαν το 2010 λίγο πριν χωρίσουν οριστικά. H κακοποίησή της έγινε γνωστή μέσα από μια αποκαλυπτική ανάρτηση στο Instagram τον Φεβρουάριο του 2021. Ήταν η πρώτη φορά που η Wood έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του κακοποιητή της.

O Brian Warner, ή όπως είναι σε όλους γνωστός, Marilyn Manson, από την εφηβεία της και για πολλά χρόνια την κακοποιούσε ψυχικά. Της έκανε πλύση εγκεφάλου, αντίποινα, εκβιασμούς. Το ντοκιμαντέρ της στοχεύει να μην επιτρέψει και σε άλλες γυναίκες να περάσουν τα ίδια, στηρίζοντας κάθε θύμα ενδοοικογενειακής βίας και σεξουαλικής επίθεσης.

Κάτι πρέπει να αλλάξει λοιπόν, και η Evan Rachel Wood είναι η πιο δυνατή φωνή μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στο αμερικανικό περιοδικό. H Evan γνώρισε τον Manson το 2005 στο Chateau Marmont, όσο εκείνος ήταν ακόμη παντρεμένος με τη Dita Von Teese. Η συνέντευξη για το The Cut έγινε στο ίδιο μέρος και τα συναισθήματα της ηθοποιού είναι κάτι παραπάνω από ανάμεικτα.

Από τότε που τον εγκατέλειψε κι έληξε η τετραετής σχέση τους, πάει σχεδόν μια δεκαετία αλλά η Wood φοβόταν να πει ανοιχτά το όνομά του, για την καριέρα και την οικογένειά της, κάθε φορά που η συζήτηση στρεφόταν στην κακοποίησή της. Μέχρι που τα κατάφερε!

Βέβαια, θυμάται ακόμη τη μέρα που ακολούθησε μετά τη δημόσια και αποκαλυπτική ανάρτησή της. Θυμάται χαρακτηριστικά τον 8χρονο σήμερα γιο της να της λέει: «Γιατί φέρεσαι τόσο παράξενα;». Τότε, εκείνη του απάντησε: «Επειδή είμαι ελεύθερη. Δεν με έχεις ξαναδεί ποτέ χωρίς αυτό το βάρος στην πλάτη μου».

Από τότε που η Wood βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, ακολούθησαν άλλες 16 γυναίκες που ομολόγησαν ότι είχαν πέσει κι εκείνες θύματα του Manson, τόσο σωματικής όσο και συναισθηματικής κακοποίησης. Οι τέσσερις από αυτές τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική βία παρόλο που εκείνος και η ομάδα του αρνούνται κάθε κατηγορία. Όσο για την εμπλοκή του στην υπόθεση που έφερε στο φως η Evan Rachel Wood, ο ίδιος δεν δίστασε να της κάνει μήνυση, ισχυριζόμενος ότι συνωμοτεί εναντίον του για οικονομικό όφελος.

Η Wood ήταν πάντα έτοιμη γι' αυτό και όπως λέει: «Όταν αυτά που φοβάσαι, αρχίζουν να συμβαίνουν, τότε παύεις να τα φοβάσαι. Απλά πρέπει να τα αντιμετωπίσεις».

Η δημοσιοποίηση της σχέσης και ο πρώτος βιασμός

Όταν η Wood και ο Manson δημοσιοποίησαν τη σχέση τους το 2007, τα μέσα έστρεψαν όλη την προσοχή επάνω τους. Αρκεί κανείς να θυμηθεί τις συνεντεύξεις που έδινε κατά καιρούς ο Manson, δηλώνοντας ότι του περνούσε από το μυαλό να διαλύσει το κρανίο της ή να κόψει τις φλέβες του με ξυραφάκι όταν δεν του σήκωνε το τηλέφωνο. Κάποιες από τις πιο διεστραμμένες του σκέψεις, τις είχε κάνει μάλιστα πράξη, όπως τότε που έγραψε το τραγούδι: «Θέλω να σε σκοτώσω, όπως κάνουν στις ταινίες»/ ("I Want to Kill You Like They Do in the Movies").

Η πρώτη φορά που ο Manson βίασε τη Wood ήταν στα γυρίσματα του "Heart-Shaped Glasses" παρόλο που η σκηνή προοριζόταν να είναι προσποιητή. Στο Phoenix Rising, η ηθοποιός λέει πως παρόλο που της έκαναν slut- shaming στα media, o Manson έπαιζε με τον Τύπο, κάνοντας υπεκφυγές για το αν το σεξ ήταν αληθινό ή όχι.

Η Wood έλεγε διαρκώς ψέματα στον εαυτό της για όσα συνέβησαν στα γυρίσματα, προσπαθώντας να θάψει τις αναμνήσεις της. «Είναι πολύ αμήχανο», όπως δηλώνει, παίζοντας νευρικά με τα μαλλιά της. «Δεν θες να γίνει η ιστορία σου, και όταν το λες στον κόσμο, γίνεται αλήθεια». Όπως προσθέτει: «Αν googlάρει κανείς το όνομά μου και δει τα σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης, είναι τόσο ταπεινωτικό».

Phoenix Rising: Η μοναδική ευκαιρία να πει όλη την αλήθεια

Το Phoenix Rising είναι η ευκαιρία της Wood να πει τα πράγματα με το όνομά τους μακριά από την παραποίηση στα social media και την προσπάθεια του Manson να την παρουσιάσει ως «την ανήλικη και τρελή φιλενάδα του» που έβγαζε ιστορίες από το μυαλό της. Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ, πλησίασε πρώτα τη βραβευμένη σκηνοθέτη, Amy Berg για τις έρευνές της για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης της Καθολικής Εκκλησίας.

Το γεγονός ότι άρχισε να μη νιώθει μόνη της σε όλο αυτό, την έκανε να νιώθει περισσότερο υπεύθυνη για όσα αναμένεται να βγουν τώρα στη δημοσιότητα. Η δημιουργία του ντοκιμαντέρ είχε λυτρωτικό και καθαρτικό χαρακτήρα για εκείνη παρά τις δυσκολίες που βγήκαν στην πορεία, όπως το γεγονός ότι οι γονείς της άκουσαν για πρώτη φορά λεπτομέρειες για την κακοποίηση της κόρης τους στα γυρίσματα. «Είναι σαν να βγαίνω από μία αίρεση και δεν είμαι περήφανη για όσα έκανα, όσο ήμουν μέρος της».

Έντεκα χρόνια πριν, η Wood γύρισε για τελευταία φορά να κοιτάξει τον Manson λίγο πριν μπει στο αμάξι και φύγει. Ακόμη δηλώνει έκπληκτη που βγήκε από όλο αυτό ζωντανή.

«Θα μπορούσα να είχα αυτοκτονήσει και όλη αυτή η ιστορία να μην δημοσιευόταν ποτέ»

Στην πραγματικότητα, το προσπάθησε το 2010 από την κακομεταχείριση του Manson. Μέχρι σήμερα άλλωστε έχει σημάδια και ουλές από αυτή τη σχέση. «Ειλικρινά, ήταν η πιο σκοτεινή περίοδος της ζωής μου».

Οι απειλές και η αρχή της μεταμόρφωσης

Το 2018, ήταν η πρώτη φορά που η Wood τόλμησε να μιλήσει για την εμπειρία της μέσα σε μια κακοποιητική σχέση. Κανείς δεν γνώριζε ποιος ήταν ο θύτης μέχρι πέρσι παρόλο που όλοι υποψιάζονταν το όνομα που κρυβόταν πίσω από όλη αυτή την κτηνωδία. Οι fans του άρχισαν να της στέλνουν απειλητικά μηνύματα και η ίδια φοβόταν πως ο Manson θα περνούσε γρήγορα στην εκδίκηση. Όπως δηλώνει, έχει πληρώσει πολλά λεφτά για security καθώς ο φόβος για τη ζωή της ήταν πάντα εκεί.

Το 2016 μάλιστα, μετακόμισε στον Tennessee για να διαφυλάξει την ασφάλεια και την προστασία του παιδιού της. Πέρα από τον φόβο για την οικογένεια και την καριέρα της, ομολογεί πως πάντα φοβόταν πως κάποια στιγμή κάποιος θα έμπαινε στο σπίτι της. Αλλά όσο οι απειλές για θάνατο αυξάνονταν, κυρίως όταν ο Manson κυκλοφόρησε ένα album το 2020, η Wood αποφάσισε να γνωστοποιήσει το όνομά του για να περάσει η υπόθεση στα χέρια του Νόμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Όσο κρατάς το στόμα σου κλειστό, είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να σε ξεφορτωθεί».

Την 1η Φεβρουαρίου του 2021 τελικά τα κατάφερε. Όχι, τόσο για να ανακουφιστεί η ίδια, όσο για να προστατεύσει τα υπόλοιπα θύματα. Λίγο καιρό μετά, η Wood άρχισε να μεταμορφώνεται, νιώθοντας περισσότερη ενέργεια και ζωντάνια. Όλος αυτός ο χρόνιος πόνος άρχισε να εξαφανίζεται, όπως πχ οι στομαχόπονοι. Όπως δηλώνει, άρχισε να νιώθει ότι επιτέλους βρίσκεται αληθινά στο παρόν χωρίς να τη στοιχειώνει η σκιά του παρελθόντος και όλη αυτή η ντροπή.

Κάθε φορά, πρώτη φορά

Σύμφωνα με τα λόγια της, «η ενδοοικογενειακή βία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής σου». Μετά την κακοποίησή της, κάθε φορά που έπρεπε να κάνει γυρίσματα, είχε πάντα την ίδια σκέψη. Ότι με κάποιον τρόπο θα την ξεγελάσουν και θα περάσει για μία ακόμη φορά τα ίδια. Όσο ήταν με τον Manson, δεν ήταν λίγες οι φορές που έχανε τα meetings στη δουλειά της γιατί δεν της επιτρεπόταν να φύγει εκτός σπιτιού. «Είχα την ταμπέλα της τρελής, αυτό με κρατούσε τόσα χρόνια σιωπηλή και με έκανε να πιστεύω ότι αξίζω την κακομεταχείριση».

Σήμερα, αφιερώνει τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο της με το παιδί της. Ανάμεσα σε όσα θέλει να κάνει σύντομα, είναι και η αφαίρεση ενός τατουάζ με μια μαύρη καρδιά που έχει στον αριστερό της μηρό και το είχε κάνει ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου όσο ήταν ακόμη μαζί με τον Manson. Πίσω από το δεξί της αυτή έχει ένα ακόμη με τον αριθμό "15" ως υπενθύμιση των όσων συνέβησαν αν και δύσκολα μπορούν να εξαλειφθούν.

Η γεύση της ελευθερίας

Υποδυόμενη την Dolores στο Westworld το 2016, η Evan Rachel Wood μπόρεσε να ταυτιστεί πολλές φορές με τη δική της τραυματική εμπειρία. Βρίσκοντας πολλές ομοιότητες με τον χαρακτήρα, η ηθοποιός ομολογεί: «Δεν θέλω να υποδύομαι άλλο το κορίτσι που είναι σε μπελάδες. Θέλω να υποδύομαι μια δυναμική και σοφή γυναίκα, μια μητέρα, μια δασκάλα. Κάποιο πρόσωπο που να είναι στην απέναντι όχθη όλου αυτού του πόνου».

Όπως καταλήγει: «Τελικά, η ελευθερία έρχεται όταν κάνεις αυτό που φοβάσαι περισσότερο»... Κι εμείς δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο μαζί της.