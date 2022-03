Σε περίπτωση που δεν είχατε αρκετά προβλήματα, ο Elon Musk θέλει να φτιάξει νέα πλατφόρμα social media

Ο Elon Musk σκέφτεται πράγματι να το κάνει στην πράξη για να υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου

Αν πιστεύετε ότι έχετε την όρεξη να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο αυτή την περίοδο πέρα από τα προβλήματά σας, η πιθανή απόφαση του Elon Musk να δημιουργήσει μια δική του πλατφόρμα social media, είναι ό,τι πρέπει για να αποκτήσετε μια παραπάνω σκοτούρα.

Όπως έγραψε σε ένα tweet το Σάββατο: «Δεδομένου ότι το Twitter θεωρείται δημόσιος χώρος, η μη τήρηση των αρχών της ελευθερίας του λόγου υπονομεύει θεμελιωδώς την ελευθερία. Τι πρέπει να γίνει;».

Given that Twitter serves as the de facto public town square, failing to adhere to free speech principles fundamentally undermines democracy.



What should be done? https://t.co/aPS9ycji37