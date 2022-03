Be Alive: Η Beyoncé και η 10χρονη Blue Ivy άνοιξαν θεαματικά τη βραδιά των Oscars

H τελετή «άνοιξε» με ένα εκρηκτικό performance από την Beyonce, το οποίο έγινε μέσω live stream.

Η 94η απονομή των βραβείων Όσκαρ σχολιάστηκε από πολλούς ως άβολη ακόμα και αδιάφορη. Παρόλα αυτά η τελετή άνοιξε με ένα εκρηκτικό performance από την Beyoncé, το οποίο έγινε μέσω live stream.

Η Queen Bey ξεσήκωσε τα βραβεία με την κόρη της, μία ομάδα χορευτών και πολυμελή ορχήστρα, όλοι τους ντυμένοι σε neon lime απόχρωση -ακόμη και τα βιολοντσέλα και τα βιολιά ήταν βαμμένα σε ασορτί κίτρινοπράσινο. Το χρώμα ήταν μια αναφορά στην ταινία του Will Smith, King Richard. Η σταρ τραγούδησε το «Be Alive», για το οποίο ήταν και υποψήφια για Όσκαρ.

To φωτεινό πράσινο, off shoulder φόρεμά της είχε ασύμμετρη γραμμή, φτερά στο ύψος του στήθους και την υπογραφή του σχεδιαστή David Koma. Το συνδύασε με μια διαμαντένια καλτσοδέτα και αστραφτερά κοσμήματα φορεμένα πάνω από τα μακριά γάντια της. Στην συνέχεια φωτογραφήθηκε για την βραδιά φορώντας κίτρινο Valentino Couture gown.

Ο Smith δήλωσε στο EW ενθουσιασμένος για τη συνεργασία τους: «Το πάντρεμα μίας ταινίας και ενός τραγουδιού είναι ένα είδος μαγείας που δεν υπάρχει αντίστοιχή της στην ψυχαγωγία. Ήμουν τόσο χαρούμενος όταν τηλεφώνησε η Beyonce».

Η χτεσινή δεν ήταν η πρώτη εμφάνιση της Beyoncé στα Βραβεία Όσκαρ. Το 2005 τραγούδησε το "Learn to Be Lonely" από το The Phantom of the Opera. Στη συνέχεια, το 2007, η Beyoncé ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Jennifer Hudson και την Anika Noni Rose σε ένα medley από το "Dreamgirls". Το 2009 τραγούδησε με τον Hugh Jackman μια μίξη επιλογών από μιούζικαλ.

Όσο απίστευτο κι αν φαντάζει, αυτή ήταν η πρώτη της υποψηφιότητα για βραβείο Oscar. Σίγουρα όχι η τελευταία. Δείτε ολόκληρο το performance παρακάτω: