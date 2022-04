Kim Kardashian και Pete Davidson στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι στην πρεμιέρα του «Τhe Kardashians»

H Kim Kardashian και ο Pete Davidson εφτασαν χέρι-χέρι στην πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση. It's official!

Πρεμιέρα έκανε χθες βράδυ η νέα σειρά «Τhe Kardashians» και όλη η οικογένεια βρέθηκε στο κόκκινο χαλί. Η Kim Kardashian έφτασε στην εκδήλωση παρέα με τον νέο της σύντροφο Pete Davidson στην πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι. Oι δυο τους μάλιστα έφτασαν πιασμένοι χέρι-χέρι και όπως ήταν φυσικό οι τρυφερές χειρονομίες και τα βλέμματα προκάλεσαν ενθουσιασμό στους fans (δεν ξέρουμε αν το ίδιο αισθάνεται και ο Kanye West -μάλλον όχι).

Ωστόσο στο κόκκινο χαλί η Κim φωτογραφήθηκε μόνη της. Για την περίσταση η Kim επέλεξε ένα custom φόρεμα σε ασημί χρώμα που δημιούργησε αποκλειστικά για εκείνη ο Thierry Mugler λιγο πριν τον θάνατο του, λίγους μήνες νωρίτερα. Η Kim το συνδύασε με ένα φουτουριστικό τσόκερ στον λαιμό και βραχιόλια-βέργες, όλα στην ίδια απόχρωση και υλικό με το φόρεμά της. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα χαλαρό updo και έδειχνε πραγματικά ανανεωμένη και ευδιάθετη.

Ο 28χρονος Davidson, φορούσε λευκά sneakers και ένα λευκό μπλουζάκι μέσα από το μαύρο κοστούμι του.

Η πρώην σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» αποκάλυψε μάλιστα στο Variety ότι η νέα σειρά θα εξερευνήσει τη σχέση της με τον Davidson. Πρόσφατα η τηλεπερσόνα αποκάλυψε στην Ellen DeGeneres πώς αισθάνεται για την σχέση της με τον Pete.

«Είπα “Ξέρεις κάτι; Είσαι 40, f*ck it, απλά κάντο. Βρες την ευτυχία σου”. Και το έκανα και πήρα τον χρόνο μου. Βρήκα την ευτυχία και είναι τόσο ωραία. Θέλω να την κρατήσω για πάντα».

Η Kardashian και ο Davidson γνωρίστηκαν καλύτερα τον περσινό Οκτώβριο, όταν εκείνη παρουσίασε το SNL και έπαιξε σε ένα σκετς μαζί του -εκεί άλλωστε έδωσαν και το πρώτο τους φιλί. Οι φήμες για τη σχέση τους δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν, ενώ οι κοινές paparazzi φωτογραφίες τους έγιναν viral σε δευτερόλεπτα.