Aκόμα και η Kendall Jenner δέχεται πίεση από την μητέρα της Kris να κάνει παιδί, για να συνεχίσει την παράδοση των Kardashians

Αν είσαι γυναίκα γύρω στα 30 και ακόμα δεν έχεις κάνει δική σου οικογένεια, το πιθανότερο είναι ότι θα ταυτιστείς με την παρακάτω ιστορία. Είναι Κυριακή μεσημέρι και οδηγείς προς το πατρικό σου σπίτι, για το καθιερωμένο οικογενειακό τραπέζι, έτοιμη για όλες τις άβολες ερωτήσεις και πικρόχολα σχόλια, ακόμα και για έναν (επίσης καθιερωμένο) καβγά με την μάνα σου. Αιτία; To γεγονός ότι είσαι (ή οδεύεις) στην τέταρτη δεκαετία της ζωής σου και ακόμη δεν έχεις κάνει παιδιά! Το μεγάλο σου σφάλμα, ότι δεν έχεις χαρίσει στους γονείς σου το εγγονάκι που τόσο επιθυμούν. Story of your life;

Κι αν σου λέγαμε ότι ακόμα και η Kendall Jenner υποφέρει από ανάλογα δράματα; Ίσως αισθανθείς μια μικρή παρηγοριά, όταν μάθεις ότι το 26χρονο super model δέχεται πίεση από την μητέρα της Kris Jenner, για να κάνει παιδί, καθώς είναι η μόνη από την οικογένεια που δεν έχει διαιωνίσει το είδος της. Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Daily Pop του E! News, η Kendall Jenner εξήγησε ότι ως το μόνο μέλος της διάσημης οικογένειας χωρίς παιδί, σχεδόν όλοι τη ρωτούν πότε (όχι "αν") θα κάνει οικογένεια. Συνέχισε λέγοντας ότι η Kris την πιέζει 100% να κάνει οικογένεια με τον σύντροφό της, μπασκετμπολίστα Devin Booker.

Η Kendall είπε για τη μαμά της: «Θα μου στείλει μήνυμα τυχαία και θα πει "νομίζω ότι είναι ώρα" και θα πω "Δεν πρέπει να το αποφασίσω εγώ;!"». «Απλώς η φιλική σου υπενθύμιση!» προσθέτει η Kris.

Το μοντέλο συνέχισε λέγοντας ότι δεν είναι μόνο η μαμά της, αλλά βομβαρδίζεται από ερωτήσεις κι από άλλα μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μικρής της αδερφής Kylie.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο The Ellen DeGeneres Show, η Kris μοιράστηκε την επιθυμία της για την Kendall να αποκτήσει ένα μωρό. Η DeGeneres ανέφερε ότι η Kourtney Kardashian προσπαθεί αυτή τη στιγμή να κάνει ένα μωρό με τον αρραβωνιαστικό της, Travis Barker, και η Kris είπε ότι αφού η μεγαλύτερη κόρη της κάνει προσπάθεια για να αποκτήσει παιδί μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, θέλει η Kendall να είναι η επόμενη.

«Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο αν ήταν η Kendall, σωστά; Είναι η μόνη που δεν έχει κάνει μωρό», είπε η Kris.

Η Kendall είδε το κλιπ και η αντίδρασή της ήταν το ίδιο ψύχραιμη. Χωρίς να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει ότι σχεδιάζει να κάνει οικογένεια, είπε απλώς ότι είναι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή «ως ελεύθερο πουλί».

«Δεν είναι όχι, όπως δεν είναι και ναι», είπε η Kendall. «Είμαι αδιάφορη. Απλώς, ζω τη ζωή μου, αλλά αντιμετωπίζω αυτό το θέμα συχνά, ειδικά με το νεογέννητο της Kylie, απλά, κάνω παρέα με όλους τους και σκέφτομαι ότι θα ήταν διασκεδαστικό να έχω κι εγώ ένα, αλλά ζω αυτή τη στιγμή ως ελεύθερο πουλί».