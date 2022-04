Όταν ρώτησαν τη Sarah Talabi αν φίλησε τον Timothée Chalamet, έδωσε την πιο epic απάντηση

Το μοντέλο απάντησε με τον καλύτερο τρόπο - χάρισμά της ο Timothée

Κάθε φορά που διαβάζω για φημολογούμενες σχέσεις ή φλερτ του Timothée Chalamet, κάτι σπάει μέσα μου. Μερικές φορές, με ηρεμώ και μου επαναλαμβάνω διαρκώς ότι ίσως και να γνωρίζονται από παλιά. Άλλες φορές, με πιάνω έτοιμη να μπω στα DMs των γυναικών αυτών, γράφοντάς τους στα ελληνικά πως «Εγώ τον είδα πρώτη» - ευτυχώς, δεν το έχω κάνει ακόμη. Έκανα υπομονή. Το ποτήρι ξεχείλισε αυτό το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, όταν διάβασα πως «χόρευε και φιλιόταν» με το μοντέλο Sarah Talabi.

«Ποια Sarah;», σκέφτηκα και την έψαξα. Μάλλον το ίδιο έκαναν κι άλλοι, καθώς χρειάστηκε να μιλήσει δημόσια για τις φήμες που τη θέλουν ζευγάρι με τον ηθοποιό.

«Ήμουν στο Coachella το Σαββατοκύριακο, όπως και στο Revolve Festival, και μερικά ακόμη ιδιωτικά πάρτι. Εγώ είμαι στις φωτογραφίες – εκεί ήταν κι η δίδυμη αδελφή μου, Leah Talabi. Όλοι κάναμε παρέα και ακούγαμε μουσική. Ήταν η καλύτερη νύχτα της ζωής μου», δήλωσε στο Page Six. Κι εγώ το ίδιο θα έλεγα, αν ήμουν σε φεστιβάλ με τον Timothée. Προχωράμε.

Ενώ επιβεβαιώνει πως ήταν στην ίδια παρέα, δε σχολιάζει το είδος της σχέσης τους. Μάλιστα, απάντησε με τον καλύτερο τρόπο και, δικαίως, έγινε viral.

A+ deflection work from this model who was seen kissing timothee chalamet at coachella pic.twitter.com/PAcjBftp9z — Cole Delbyck (@coledelbyck) April 19, 2022

【Popular No.2 Topics in United States of America!】Sarah Talabi has THIS to say on rumours about kissing Timothee Chalamet at Coachella 2022 — Latest Entertainment News! And Reactions! (@entenkwkm) April 20, 2022

«Όλοι με ρωτούν αν φιλούσα τον Timothée Chalamet στo Coachella, και είναι καλή αυτή η ερώτηση», είπε. «Αλλά καλύτερη ερώτηση θα ήταν το να ρωτήσουμε τους παγκόσμιους ηγέτες πώς η Γη χάνει 1,2 τρισεκατομμύρια τόνους πάγου κάθε χρόνο λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και γιατί τα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής είναι ξεκάθαρα αναποτελεσματικά».

«Σας ενθαρρύνω να έρθετε σε επαφή με τους τοπικούς σας ηγέτες και να τους ρωτήσετε».

Οι ιστορίες περί σχέσης του Timothée και της Sarah κυκλοφόρησαν όταν οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί στο live των Swedish House Mafia και The Weeknd. Πολλοί τον είδαν επίσης με τις Chantel Jeffries και Cindy Wolf. Σε αυτό το σημείο, και όχι από ζήλεια αλλά καθαρά για λόγους ενημέρωσης, θα υπενθυμίσω τις φήμες που τον θέλουν να προκάλεσε επιδημία σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.

oh to be at coachella making out with timothée chalamet

pic.twitter.com/aWdJb37sNU — lo (@timchals) April 19, 2022